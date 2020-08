Vertical Cinema: Apple teilt beeindruckenden Kurzfilm im Hochformat

Mit einem neuen Kurzfilm stellt Apple einmal mehr unter Beweis, zu was die Kamera das aktuellen Smartphones in der Lage ist. In “The Stunt Double” wurden alle Szenen mit dem iPhone 11 Pro aufgenommen – und das Resultat kann ich wirklich sehen lassen.

Der ohne Abspann rund acht Minuten lange Film hat zudem eine weitere Besonderheit: Er wurde im Hochformat aufgenommen. Falls ihr schon auf der Arbeit sitzt und am Computer im Netz surft, heißt es jetzt also: iPhone oder iPad in die Hand nehmen und den folgenden Film dort ansehen.

Falls ihr weitere fünf Minuten Zeit übrig habt könnt ihr in einem kleinen Making Of dem Regisseur Damien Chazelle über die Schulter schauen und euch ansehen, wie der Kurzfilm entstanden ist. Wirklich tolle Bilder, die zeigen wie viel Arbeit in diesem Projekt steckt.