GoPro: Quik-Desktop-App für macOS veröffentlicht

Der Action-Kamera-Hersteller GoPro hat gestern seine Quik-Desktop-App für macOS veröffentlicht. Mit der Anwendung können GoPro-User Dateien synchron auf Desktop- und Mobilgeräten bearbeiten und bekommen Tools zur Video-Bearbeitung an die Hand. Eine Testversion könnt ihr kostenlos herunterladen (App-Store-Link). Zusätzlich wurde nun mit „Premium+“ eine neue Abostufe eingeführt.

Die Quik-App kennt ihr vielleicht schon vom iPhone. Die mobile Version der App wurde nun um eine macOS-Ausführung erweitert und ermöglicht es euch, Projekte synchron auf beiden Gerätetypen zu bearbeiten. Euch stehen diverse Tools, wie etwa die Musiksynchronisierung zur Verfügung, um Videos und Bilder ansprechend zu gestalten. Die Highlight-Bearbeitungsfunktionen soll auch Anfängern dabei helfen, mit Quik professionelle Ergebnisse zu erzielen.

Für GoPro-Abonnenten ist Quik kostenlos. Mit aktivem Abo bekommt ihr außerdem unbegrenzten Cloudspeicher, eine Auto-Upload-Funktion von der Kamera in die Cloud und automatische Highlight-Videos direkt auf euer Smartphone.

Wollt ihr Quik ohne ein GoPro-Abo nutzen, kostet euch das monatlich 1,99 Euro bzw. 9,99 Euro pro Jahr. Quik für macOS könnt ihr ab sofort im App Store herunterladen.

Abostufe Premium+

Zusätzlich zum Launch der macOS-Quik-App hat GoPro auch die neue Abostufe Premium+ eingeführt, die sich an „fortgeschrittene Creator“ richtet. Neukunden und Kundinnen zahlen dafür 99,99 Euro pro Jahr. Wer sein bisheriges Abo upgraden will, der zahlt 49,99 Euro. GoPro Premium+ enthält alles, was auch im Standard-GoPro-Abo enthalten war und kommt zusätzlich mit der HyperSmooth-Pro-Videostabilisierung und bis zu 500 GB Cloudspeicher für Aufnahmen von beliebigen Kameras.

Das Standard-Abo, das jetzt GoPro Premium heißt, kostet 24,99 Euro für neue Abonnenten und Abonnentinnen und 49,99 Euro pro Jahr für eine Verlängerung. Darin enthalten sind folgende Leistungen:

Unbegrenzter Cloud-Speicher für GoPro Aufnahmen

25 GB Speicher für Aufnahmen von beliebigen Kameras

Tools zur synchronisierten Bearbeitung auf Mobil- und Desktop-Geräten mit Quik

Garantierter Kameraaustausch

Bis zu 50 Prozent Rabatt auf Zubehör auf GoPro.com

$100 Rabatt auf deine nächste GoPro (mit einem UVP von mindestens $399) bei Verlängerung des Jahresabos

Auto-Upload in die Cloud und App-Synchronisierung für die geräteübergreifende Bearbeitung von unterwegs

Automatische Highlight-Videos werden an dein Smartphone gesendet

Fortschrittliche Tools für die Medienverwaltung

Live-Streaming auf GoPro.com und ausgewählten Social-Media-Plattformen

Zugriff auf exklusive, virtuelle Subscriber-Sessions von GoPro Profisportlern und Content-Erstellern

Doppelte Gewinnauszahlung bei den GoPro Awards: 500 $ für ein ausgewähltes Foto und 1.000 $ für ein Video

Wie oben beschrieben sind all diese Features auch Teil des neuen GoPro-Premium+-Abos. Das passende Abo könnt ihr auch per In-App-Kauf in der Quik-App abschließen.

