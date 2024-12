Gravitrax: Braucht eine Kugelbahn wirklich eine App?

Ihr habt sie bestimmt schon einmal im Spielwarenladen gesehen und habt euch gedacht: Mensch, das wäre doch was. Die Rede ist von Gravitrax, dem Kugelbahnsystem von Ravensburger. Mittlerweile gibt es etliche Starter-Sets, Erweiterungen und einzelne Module. Und sogar eine App-Anbindung. Bisher hatte ich von all dem absolut keine Ahnung – für euch bin ich aber ins kalte Wasser gesprungen.

Diese beiden Gravitrax-Apps gibt es von Ravensburger

Wenn ihr im App Store nach Gravitrax sucht, findet ihr zwei verschiedene Anwendungen. Gravitrax (App Store-Link) ist eine interaktive Version der Kugelbahn, hier könnt ihr direkt auf dem iPhone oder iPad eine eigene Bahn bauen, Teile ausprobieren und kreativ werden. Hier kann man sich richtig austoben und dann versuchen, die interaktiven Kreationen mit den eigenen Gravitrax-Teilen nachzubauen.

Leider fehlt hier ein aus meiner Sicht entscheidendes Feature, nämlich eine Art Bestandskatalog. Es wäre ziemlich praktisch, wenn man in der App angeben könnte, welche Sets und Teile man bereits hat. Damit verbunden könnte ich mir auch eine Art Design-Generator vorstellen, für alle, die nicht ganz so kreativ sind.

Die zweite App ist Gravitrax Power (App Store-Link). Mit dieser App kann eine Bluetooth-Verbindung zum Power-Stein von Gravitrax hergestellt werden. Die verschiedenen Elemente können auf drei Kanäle verteilt werden, wobei diese dann über die App aktiviert und deaktiviert werden können. Durch einen Wechsel der Kanäle kann man die Wege und Laufzeiten der Kugeln auf der Bahn beeinflussen.

Allerdings sind nicht alle Power-Elemente auch mit der App kompatibel. Auf den Verpackungen sind sie durch blaue Bluetooth-Signalwellen zu erkennen. Alle anderen Power-Elemente von Gravitrax funktionieren einfach per Knopfdruck. Und ganz ehrlich: Für den Start würde ich euch maximal dazu raten.

Der Einstieg in das Gravitrax-System

Denn bereits mit dem Gravitrax Starter-Set, das derzeit nur 39,99 Euro kostet, erhält man 116 Bauteile sowie 6 Kugeln und weiß im ersten Moment gar nicht so recht, wo man überhaupt anfangen soll. Ein wenig Hilfe gibt es von der mitgelieferten Anleitung, in die man sich aber auch erst einmal einarbeiten muss. Darin enthalten sind neun Anleitungen in drei Schwierigkeitsstufen.

Hat man die Teile aber erst einmal sortiert und das Prinzip der Kugelbahn verstanden, dann kann es so richtig losgehen. Türme werden gebaut, neue Ebenen erstellt und Schienen gesetzt. Und schon im Starter-Set liefert Ravensburger einige coole Elemente, die für noch mehr Spaß sorgen. Etwa eine Gauß-Kanone, in der die Murmeln durch Magnetkraft beschleunigt werden können. Auch Weichen, Kreuzungen oder ein freier Fall gehören zum Lieferumfang. Mit dem Starter-Set kann man aus meiner Sicht schon richtig viel anfangen, auch ganz ohne App-Anbindung.

Eine schlechte Nachricht habe ich dann aber doch. Das Gravitrax Starter-Set mit der Modellnummer 22410 ist bei Amazon derzeit nicht sofort lieferbar. Versucht euer Glück aber auch liebend gerne beim lokalen Händler in eurer Stadt, auch wenn dort vielleicht der volle Preis in Höhe von 54,99 Euro aufgerufen wird. Auch der ist aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung.

Die große Stärke von Gravitrax: Die Erweiterbarkeit

Was mir persönlich richtig gut gefällt: Es muss ja nicht beim Starter-Set bleiben. Für die Gravitrax-Serien Base, Power und Pro, die sich alle miteinander kombinieren lassen, gibt es mittlerweile rund 30 einzelne Erweiterungen. Die Preise liegen im Handel schon zum Teil bei unter 10 Euro, hier können die Kinder also durchaus auch mal vom Taschengeld ein neues Element kaufen und ihre Bahn erweitern oder umbauen. Einen kompletten Überblick bekommt ihr auf der Ravensburger-Webseite.

Mit Looping, Spirale, Katapult oder einer vertikalen Kanone gibt es hier ziemlich viele coole Sachen. Auch in der Power-Serie sind einige witzige Sachen dabei, etwa ein elektrischer Aufzug oder leuchtende Türme.

Elemente aus der Power-Serie mit App-Anbindung sehe ich persönlich aber erst ganz am Ende der Fahnenstange. Quasi kurz bevor man Gravitrax auch so durchgespielt hat. Bis dahin kann das Smartphone im Kinderzimmer gerne ausgeschaltet bleiben, zumindest was die Gravitrax Kugelbahn anbelangt. Auch ich habe den Connect-Stein erst einmal zur Seite gelegt.

