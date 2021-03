Günstige Überwachungskameras: Blink Mini und Blink Outdoor im Angebot

Im April letzten Jahres wurde die Indoor-Kamera Blink Mini (Amazon-Link) vorgestellt. Die Kamera lässt mit 1080p auf, bietet Zwei-Wege-Audio und hat einen Nachtsicht-Modus an Bord. Zudem können Zonen zur Bewegungserfassung festgelegt werden. Also im Prinzip alles, was man von einer kleinen Kamera dieser Art erwartet.

Heute kostet die Blink Mini nur 30,99 Euro statt 39,99 Euro. Klickt euch gerne noch einmal in unseren Testbericht.

Blink Outdoor kostet nur noch 89,99 Euro

Die neue Blink Outdoor (Amazon-Link) haben wir erst Ende November letzten Jahres genauer unter die Lupe genommen. Die Kamera ist natürlich witterungsfest und für den Einsatz bei Wind und Wetter gemacht. Videos werden mit 1080p aufgenommen, alle Einstellungen lassen sich in der Blink-App vornehmen.

Die integrieren AA-Batterien halten bis zu 2 Jahre. Auch hier gibt es Zwei-Wege-Audio, Infrarot-Nachtsicht sowie die Möglichkeit Aktivitätszonen festzulegen. Eine Blink Outdoor kostet jetzt 89,99 Euro statt 119,99 Euro. Wer gleich mehrere im Set kauft, spart immer etwas mehr.

