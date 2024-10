Highlights der Woche: Ein spannender Technik-Herbst steht bevor

Gleich drei große Big-Player haben in dieser Woche neue Geräte angekündigt. Sonos hat seine zwei neuen Lautsprecher endlich fertig, Amazon bringt ganz neue Kindles und sogar einen neuen eBook-Reader mit farbigem Display und Apple hat das neue iPad mini vorgestellt. Die Unterschiede zum Vorgänger haben wir hier gesammelt. Und das ist ja längst noch nicht alles, denn es soll ja auch noch neue Macs geben.

In Verzückung gebracht hat mich in dieser Woche aber eine ganz andere E-Mail. „Ich habe soeben das finale Go von meinen Produkt & Tech-Kollegen bekommen, dass ich für eine Handvoll Journalisten vorab Samples noch in der Beta-Phase vergeben kann“, hieß es dort. Es handelt sich um ein Gerät, auf das ich wirklich sehr, sehr gespannt bin. Ich habe selbst noch kein Bild gesehen, aber UPS hat sich für Dienstag angekündigt. Verraten kann ich euch natürlich noch nichts, aber es ist noch dieses Jahr soweit.

Sobald der Testbericht fertig ist, findet ihr ihn natürlich in unserer Testberichte-Datenbank. Dort gab es in dieser Woche auch wieder einige Neulinge, schaut also gerne mal vorbei. Mittlerweile findet ihr dort fast 250 Einträge, die ihr nach Lust und Laune filtern und sortieren könnt.

Nächste Woche wird sich endlich auch wieder etwas in Sachen App-Entwicklung bei uns tun. Das Icon für den Dark Mode wird integriert und wir müssen ein technisches Detail im Hintergrund ändern, um unsere Link-Struktur auf der Webseite etwas anpassen zu können. Außerdem wollen wir eine Option zum schnellen Wechsel zwischen Artikeln in der App integrieren (von seinem Glück weiß unser Entwickler noch gar nichts). Würdet ihr hier Wischgesten zum Blättern (die allerdings mit der Zurück-Geste kollidieren können) oder einfache Button zum Blättern bevorzugen? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare.

Neues aus dem Hueblog

Auch bei Philips Hue wird die Software-Abteilung nicht müde. In dieser Woche wurde ein neuer Effekte-Editor eingeführt, mit man endlich noch mehr Möglichkeiten bekommt und beispielsweise für das anstehende Halloween-Fest ein grünes Kerzenflackern erzeugen kann. Das wird ein gruseliger Spaß vor meiner Haustür…

Alle Top-Themen der Woche im Überblick