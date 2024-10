iPad mini 7: Das sind die kleinen Änderungen

Gestern Abend hat Apple überraschend das iPad mini 7 vorgestellt, das ab dem 23. Oktober offiziell erhältlich ist. Während unserer Berichterstattung haben wir schon alle wichtigen Informationen aufgegriffen, allerdings gibt es noch ein paar Details, die wir euch noch einmal aufbereiten wollen.

iPad mini 7: Schnellerer USB-C-Anschluss

Der USB-C-Anschluss des iPad mini 7 ist in der Lage, Daten mit bis zu 10 Gbit/s zu übertragen. Bisher hat das iPad mini 6 nur 5 Gbit/s geschafft. Via USB-C-Kabel sind jetzt doppelt so schnelle Datenübertragungen möglich, um beispielsweise Fotos auf einen Mac zu exportieren. Zu verdanken ist das dem USB 3.1 Gen 2 Anschluss.

iPad mini 7 Cellular: Funkt nur noch per eSIM

Nachdem schon das iPad Pro und iPad Air keine physischen SIM-Karten mehr bieten, funkt auch das iPad mini 7 nur per eSIM im Mobilfunknetz. In einem Support-Dokument erklärt Apple alles Wichtige rund um die Nutzung einer eSIM im iPad.

iPad mini 7: Wi-Fi 6E für schnelles Internet

Auch der Wi-Fi-Chip hat ein Upgrade bekommen und wie in vielen anderen Geräten kommt jetzt Wi-Fi 6E für schnelles Internet zum Einsatz. Wi-Fi 6E erweitert die Fähigkeiten der regulären Wi-Fi-6-Spezifikation auf das 6-GHz-Band und ermöglicht so schnellere Funkgeschwindigkeiten und weniger Signalstörungen. Darüber hinaus unterstützt das iPad mini 7 auch Bluetooth 5.3.

iPad mini 7: Doppelt so viel Speicherplatz

Das neue iPad mini 7 startet jetzt mit einer Speicherkapazität von 128 GB, verglichen mit 64 GB beim iPad mini 6. Der Preis hat sich durch dieses Upgrade aber nicht geändert.

iPad mini 7: HDR 4 für Fotos

Während das iPad mini 6 nur HDR 3 unterstützt hat, kann das iPad mini 7 jetzt mit HDR 4 umgehen.

iPad mini 7: Auch auf der Rückseite

Bisher hat Apple das iPad mini auf der Rückseite lediglich „iPad“ genannt. Beim neuen Modell ist jetzt der Schriftzug „iPad mini“ zu lesen.

iPad mini 7: Ohne Netzteil, mit Kabel

Das neue iPad mini wird ohne Netzteil ausgeliefert, aber mit einem neuen, geflochtenen USB-C-Kabel, das länger haltbar ist.

Wenn ihr Interesse am kleinsten iPad von Apple habt, könnt ihr es vorbestellen. Ab dem 23. Oktober ist das iPad mini 7 dann im Handel erhältlich.

Apple iPad Mini (A17 Pro): 8,3'' Liquid Retina Display, 128 GB, WLAN 6E und 5G... WARUM IPAD MINI – Das komplette iPad Erlebnis im ultramobilen Design. Mit einem 8,3" Liquid Retina Display*, ultraschnellem A17 Pro Chip, 12 MP...

8,3" LIQUID RETINA DISPLAY – Das fantastische Liquid Retina Display kommt mit fortschrittlichen Technologien wie einem großen P3 Farbraum, True...