Beats und Kim Kardashian präsentieren Beats Pill in neuen Farben

Abermals machen Beats und Kim Kardashian gemeinsame Sache. Nachdem Kim schon für die Beats Fit Pro und Beats Studio Pro im Mittelpunkt stand, folgt die dritte Kooperation mit dem Beats Pill Lautsprecher. Ab dem 18. Oktober ist der ikonische Beats Pill dann auch in zwei neuen Farben erhältlich, nämlich Hellgrau und Dunkelgrau.

„Ich freue mich, wieder mit meiner Beats Familie zusammenzuarbeiten und dieses ikonische Produkt in zwei neuen Farben herauszubringen,“ sagt Kim Kardashian. „Musik spielt eine wichtige Rolle in meinem Alltag, von Fitness-Sessions am Morgen bis zum kreativen Brainstorming. Der Beats Pill macht das alles noch viel schöner.“

Zum Start des portablen Lautsprechers hat Beats eine neue Kampagne mit Kim Kardashian und Comedian Ben Marshall vorgestellt: „Kim’s Pill Assistent.“ Der witzige Spot zeigt einen Tag in Kardashians Leben aus der Sicht ihres „Assistenten“ Marshall, der die Aufgabe hat, für jedes Zimmer, das sie betritt, den perfekten Soundtrack zu wählen.

Beats Pill: Sonderedition ab dem 18. Oktober verfügbar

Ab Freitag, 18. Oktober um 15 Uhr ist der neue Beats Pill in Hellgrau und Dunkelgrau erhältlich. Der Verkauf erfolgt nicht nur online, sondern auch in ausgewählten Apple Stores vor Ort. Hierzulande lässt sich die neue Edition nur im Apple Store Berlin Kurfürstendamm kaufen.

Fotos: Beats.