Hindsight: Neues Spiel vom „Prune“-Entwickler jetzt für iOS erschienen

Das Team von Annapurna Interactive hat schon viele tolle Spiele in den deutschen App Store gebracht, darunter What Remains of Edith Finch, The Unfinished Swan, Sayonara Wild Hearts, Journey, Flower und Gorogoa. Nun hat man sich mit dem Entwickler Joel McDonald zusammengetan, der sich in der Vergangenheit für den tollen Titel „Prune“ verantwortlich zeigte und nun das Spiel Hindsight (App Store-Link) kreiert hat.

Hindsight ist ein waschechtes Premium-Game, das zum Preis von 4,99 Euro im deutschen App Store veröffentlicht wurde. Für die Installation sollte man neben iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer auch mindestens 760 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät zur Verfügung stellen. Entwickler Joel McDonald stellt gleich zum Start auch eine deutsche Lokalisierung bereit.

„Was, wenn die physischen Gegenstände des täglichen Lebens, die Dinge, die uns am Herzen liegen, tatsächliche Fenster in die Vergangenheit wären? Wirf in Hindsight einen Blick in ferne Erinnerungen und noch ungeahnte Zukünfte. Hindsight ist ein narratives Erkundungsspiel vom Schöpfer von Prune, das das gesamte Leben einer Frau von der Geburt bis zum heutigen Tag umspannt, während sie versucht, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Kehre zurück in das Haus ihrer Kindheit, durchforste persönliche Dinge und tritt durch Fenster in Erinnerungen ein, die in der Zeit eingefroren sind.“

So heißt es in der App Store-Beschreibung von Hindsight. Das Spiel verzichtet auf jegliche Highscores, Upgrades, Bonusgegenstände und Zeitlimits und fordert stattdessen Spieler und Spielerinnen auf, genauer hinzusehen und auf kleine Dinge zu achten. Perspektivenwechsel helfen, um die Vergangenheit der Hauptfigur näher zu durchleuchten und Erinnerungen wieder aufleben zu lassen.

Wer Hindsight auf einer anderen Plattform spielen möchte, findet den Titel auch zum Preis von 13,99 Euro bei Steam sowie zum gleichen Preis für die Nintendo Switch im Nintendo eShop. Ein kleiner YouTube-Trailer liefert euch abschließend weitere Eindrücke zur iOS-Neuerscheinung.