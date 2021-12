Home Widget: App erlaubt HomeKit-Steuerung direkt auf dem Homescreen

Wäre es nicht toll, wenn man die eigenen HomeKit-Accessoires direkt vom Homescreen des iPhones oder iPads ansteuern könnte, ohne jedes Mal die Home-App zu öffnen oder einen Kurzbefehl auswählen zu müssen? Mit der Home Widget-App (App Store-Link) des Entwicklers Clement Marty ist das kein Problem. Die Anwendung ist grundsätzlich eingeschränkt kostenlos nutzbar und kann über ein Abo von 0,49 Euro/Monat bzw. 3,99 Euro/Jahr im vollen Umfang verwendet werden, alternativ ist ein Einmalkauf in Höhe von 8,99 Euro möglich. Der Download ist etwa 34 MB groß und erfordert iOS/iPadOS 14.4 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht.

„Haben Sie schon einmal davon geträumt, alle Ihre HomeKit-Geräte direkt vom Startbildschirm aus steuern zu können? Den Status Ihres HomeKit-Zubehörs zu kennen, ohne sich bewegen zu müssen? In der Lage zu sein, jede Taste anzupassen, ohne Stunden damit zu verbringen? Immer die gleichen Aktionen an den gleichen Stellen auf deinem Homescreen finden?

Home Widget wurde genau für diesen Zweck entwickelt. Ermöglichen Sie die Interaktion mit dem gesamten HomeKit-Universum (Zubehör, Szenen, Gruppen) über den Homescreen Ihres iPhones oder iPads durch die neuen iOS-Widgets. Wir haben diese App so einfach wie möglich gestaltet, in der Philosophie dessen, was iOS Widgets sind, so dass sie ebenso nützlich wie angenehm zu bedienen sind.“