Tracker Detect: Apple veröffentlicht AirTag-Suche für Android-User

Über den Missbrauch von Apples AirTags für Stalking-Absichten oder zum Autodiebstahl haben wir in der Vergangenheit auch bereits berichtet. Während es für Apple-User über die Wo Ist?-App relativ einfach ist, um AirTags in der Nähe aufzuspüren, tappten Android-User bisher im Dunkeln. Diesem Notstand hat Apple nun beseitigt und bietet ab sofort im Google Play Store eine eigene App namens Tracker Detect (Google Play-Link) an, die AirTags in der Nähe anzeigen kann.

Der Download der kostenlos erhältlichen Anwendung ist 19 MB groß und kann ab Android 9 oder neuer angestoßen werden. In der englischsprachigen App hat man zunächst Zugriff auf die Bluetooth-Dienste zu gestatten und kann dann über einen Scan nach AirTags in der Nähe Ausschau halten. Wichtig zu wissen: Es werden nur unbekannte AirTags angezeigt, die sich nicht mehr in der Bluetooth-Reichweite des Besitzers bzw. der Besitzerin befinden. Apple beschreibt die Anwendung wie folgt:

„Tracker Detect sucht nach Objekt-Trackern, die von ihrem Besitzer getrennt sind und mit Apples Wo Ist?-Netzwerk kompatibel sind. Zu diesen Objekt-Trackern gehören AirTags und kompatible Geräte von anderen Unternehmen. Wenn Sie glauben, dass jemand einen AirTag oder ein anderes Gerät verwendet, um Ihren Standort zu verfolgen, können Sie scannen, um es zu finden.“

Sollte man in Tracker Detect einen unbekannten AirTag in der Nähe gefunden haben, gibt die Anwendung auch Hinweise aus, wie sich dieser deaktivieren lässt, indem das Batteriefach geöffnet wird. Damit sich der AirTag auffinden lässt, kann über die App für zehn Minuten ein Sound abgespielt werden. Auch Informationen zum Auslesen des AirTags über ein NFC-kompatibles Smartphone werden präsentiert.

Da Apples AirTags immer weiter verbreitet sind, ist der Schritt, auch eine Android-App zum Auffinden der Tracker zu veröffentlichen, lobenswert. Es wäre noch besser, wenn das Release nicht erst so spät erfolgt wäre, sondern schon kurz nach dem Marktstart der AirTags. Aber wie heißt es immer so schön: Besser spät als nie.