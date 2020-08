HomeKit: Eufy Indoor-Kameras jetzt mit Geofencing-Funktion

Die im Juli vorgestellten Indoor-Kameras mit HomeKit kommen richtig gut an. Das liegt vor allem auch am Preis. Mit 40 beziehungsweise 50 Euro bewegt man sich in der mittleren Preisregion. Wenn Eufy dann noch einen Sale startet, wie es zum Markstart der Fall war, konnte man fast nicht widerstehen.

Eine Funktion wurde bisher schmerzlich vermisst: Geofencing. Mit Version 2.0 der Eufy-App (App Store-Link) reicht Anker dieses Feature jetzt nach. In den Einstellungen könnt ihr einen Radius um eure Wohnung ziehen. Anhand eures Standorts erfolgt dann die automatische Umstellung der Modi.

Gleichzeitig gibt es auch ein Firmware-Update für die Kameras selbst. Version 2.0.8.3 kümmert sich um Aufnahme-Probleme mit HomeKit, optimiert lokale NAS-Aufnahmen und behebt die fehlerhafte LED-Anzeige.

Habt ihr Eufy-Kameras im Einsatz? Seid ihr mit den gebotenen Funktionen zufrieden?