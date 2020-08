Horizon Chase: Retro-Rennspiel feiert seinen fünften Geburtstag im App Store

Uns bleibt an dieser Stelle nichts anderes übrig, als zu einem großen Erfolg zu gratulieren: Horizon Chase (App Store-Link) gehört zu den wenigen Spielen, die auch nach mehreren Jahren noch mit regelmäßigen Updates versorgt werden. Mittlerweile feiert das Spiel seinen fünften Geburtstag im App Store und die Entwickler werden nicht müde.

Zu den mittlerweile mehr als 50 Millionen Downloads hat sicherlich auch die Tatsache beigetragen, dass Horizon Chase ein sehr faires Bezahlmodell besitzt: Das Spiel kann kostenlos auf iPhone und iPad geladen werden, danach stehen jedem Spieler 30 Strecken und 7 Fahrzeuge zur Verfügung. Die Premium-Version kann mit einem einmaligen In-App-Kauf für aktuell 1,09 Euro freigeschaltet werden, danach erhält man Zugriff auf 95 Strecken, mehr als 20 Autos und 10 Cups.

Das erwartet euch im Arcade-Rennspiel Horizon Chase

In den Rennen tritt man in Horizon Chase jeweils gegen 19 Computer-Gegner an und muss versuchen, den ersten Platz zu erreichen. Auf den breiten Strecken ist meist Vollgas möglich, Kollisionen mit direkten Gegner oder überrundeten Autos sollten aber tunlichst vermieden werden – denn sonst verliert man wertvolle Zeit.

Jedes Rennen startet man mit drei Nitro-Boosts, die man für kurzzeitige Steigerung der Geschwindigkeit einsetzen kann. Zusätzliche Nitros können von der Straße aufgesammelt werden, genau wie Benzinkanister und Münzen. Mit den gesammelten Punkten aus den Rennen können in Horizon Chase immer wieder Bonus-Rennen absolviert werden, in denen weitere Autos und Upgrades gewonnen werden können.

Die Steuerung von Horizon Chase könnte dabei einfacher nicht sein. Es gibt zwei Buttons zum Lenken, einen Boost-Button und das Gaspedal, das man zum Bremsen einfach loslässt. Abgesehen von der Controller-Steuerung gibt es keine weitere Möglichkeiten, aber das ist auch gar nicht notwendig. Ein echtes Retro-Spiel eben.