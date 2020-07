Hybrid LTE: Noch mehr Geschwindigkeit für Festnetz-Kunden der Telekom

Die Deutsche Telekom will ihren Festnetz-Kunden jetzt noch mehr Geschwindigkeit bieten: Dazu wurde die neue Option Hybrid LTE ins Leben gerufen, mit der sich noch schneller surfen lässt als bisher.

Bis zu 300 Mbit/s kombiniert ein Hybrid-Router bei guter LTE-Versorgung mit der vorhandenen Festnetzgeschwindigkeit. Der notwendige Hybrid-Router Speedport Pro nutzt bei der Übertragung der Daten dabei das Mobilfunknetz parallel zum Festnetz. So sind auch große Datenmengen schnell übertragen. Die Option ist bei allen MagentaZuhause Tarifen für nur 4,95 Euro monatlich buchbar. Den Speedport Pro gibt es für einmalig 389,82 Euro oder im Mietmodell für monatlich 9,70 Euro.

So berichtet die Telekom in ihrer Mitteilung an uns. Gleichzeitig will man den Kunden auch attraktive Angebote zum Start mit auf den Weg geben. Zur Einführung erhalten alle Kunden, die die Option Hybrid LTE bis zum 30. September 2020 buchen, selbige in den ersten drei Monaten ohne Aufpreis. Wer Breitbandkunde mit geringen DSL-Bandbreiten von weniger als 16 Mbit/s ist, profitiert davon sogar dauerhaft. In den Tarifen MagentaZuhause XS und S erhält man die Option ebenfalls ohne Aufpreis.

Vorteile ergeben sich vor allem für Kunden, deren neuer Telekom-Anschluss noch nicht geschaltet wurde: Sie können mit der Hybrid LTE-Option schon sofort telefonieren und surfen. Auch für Personen, die auf eine sehr zuverlässige Verbindung angewiesen sind, ist Hybrid LTE ein Thema. Die Kombination aus Festnetz- und Mobilfunk-Technologie richtet sich am Telekom-Anschluss selbst ein und bietet eine erhöhte Verbindungssicherheit: Gibt es Störungen im Festnetz, surft und telefoniert man einfach über das Mobilfunknetz. Weitere Infos zu den Hybrid-Tarifen gibt es auf der Website der Telekom.

Wäre eine Hybrid LTE-Option für euch denkbar? Was für einen Anschluss und Anbieter nutzt ihr gegenwärtig, um zuhause ins Internet zu gehen? Habt ihr Empfehlungen oder könnt ihr von einigen Diensten bzw. Anbietern abraten? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zu diesem Thema.