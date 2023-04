Vivaldi 6.0: Tabs in Workspaces aufteilen und Browseraussehen verändern

Der Vivaldi Browser für den Desktop ist eine Alternative zu den gängigen Webbrowsern wie Apples Safari, Mozillas Firefox, Opera oder Microsoft Edge und steht auf der Website des Entwicklerteams kostenlos für Desktop-Rechner zur Verfügung. Vivaldi wurde nun aktualisiert und liegt ab sofort in Version 6.0 auf der Entwicklerseite für Mac, Windows, Linux und Android zum Download bereit. Die Aktualisierung bringt neue Funktionen und zahlreiche Verbesserungen mit sich.

„Arbeite oder spiele, unterteile Tabs in verschiedene Workspaces, um dich besser konzentrieren zu können, und überarbeite das Aussehen des Browsers mit dem neuen, aufregenden Update von Vivaldi komplett. Hole es dir jetzt auf deinen Desktop für ein persönlicheres und effizienteres Erlebnis.“

So berichtet das Vivaldi-Entwicklerteam auf der eigenen Website. In Version 6.0 vom Vivaldi Browser gibt es erstmals die Option, das Aussehen des Browsers ganz individuell an die eigenen Bedürfnisse anpassen zu können. Benutzerdefinierte Icons in Themes ermöglichen es, die Oberfläche wie nie zuvor zu personalisieren. Wie wäre es mit einem nostalgischen Win 95-Design oder lieber Bauhaus Stil? Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt – und langweilige graue oder weiße Fenster gehören der Vergangenheit an.

Die zweite Neuheit in Version 6.0 des Webbrowsers sind sogenannte Workspaces. Damit lassen sich Tabs nach Kategorien in separaten Workspaces organisieren, zwischen denen man ganz einfach wechseln kann. Durch die Möglichkeit, Tab Stacks (Gruppen) und die geteilte Bildschirmansicht innerhalb der Workspaces zu verwenden, macht das Arbeiten mit Tabs viel mehr Spaß. Das Vivaldi-Team berichtet dazu:

„Workspaces sind wie verschiedene Räume in deinem Zuhause, jeder mit einem anderen Zweck. […] Sie funktionieren ähnlich wie virtuelle Desktops. Jeder Workspace enthält die Tabs, die einer bestimmten Aufgabe oder Kategorie zugeordnet sind. Du kannst zum Beispiel Workspaces für Produktivität, soziale Medien, Nachrichten und Einkaufen erstellen und dann entsprechende Tabs innerhalb dieser Workspaces öffnen. So kannst du leicht zwischen verschiedenen Tabs wechseln und deinen Arbeitsablauf organisieren.“

Alle Infos zur neuen Vivaldi-Version finden sich auf der Update-Infoseite des Entwicklerteams. Vivaldi in Version 6.0 ist ab sofort für macOS, Windows, Linux, Android, in Autos und bald auch für iOS verfügbar.