iCloud für Windows mit Problemen: Fremde Fotos in der eigenen Bibliothek, schwarze Videos

iCloud für Windows scheint aktuell mit ein paar Problemen zu kämpfen. Wie Nutzer und Nutzerinnen im MacRumors-Forum berichten, werden fremde Fotos in der eigenen Bibliothek angezeigt, zudem lassen sich Videos nicht mehr aufrufen und bleiben schwarz. Aufgenommene Videos mit dem iPhone 13 Pro oder iPhone 14 Pro können nach der Synchronisation mit iCloud für Windows beschädigt werden.

Stellvertretend berichtet MacRumors Leser sleeping_ghost:

iCloud für Windows beschädigt Videos, die mit einem iPhone 14 Pro Max aufgenommen wurden, und führt zu schwarzen Videos mit Scanlinien. In seltenen Fällen werden Standbilder aus unbekannten Quellen, möglicherweise aus anderen iCloud-Konten, in Videos eingefügt. Mir wurden Fotos von Familien anderer Leute gezeigt, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, Fußballspiele und andere zufällige Fotos. Das ist natürlich äußerst besorgniserregend und gibt mir nicht gerade ein sicheres Gefühl bei der Verwendung von iCloud.