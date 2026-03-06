Ikea Kallsup: Bluetooth-Lautsprecher für 5 Euro gelauncht

Bereits seit einer Weile scheint das schwedische Möbelhaus Ikea auf den Geschmack in Sachen Bluetooth-Lautsprecher gekommen zu sein. Alle paar Wochen wird der Launch eines weiteren Modells bekannt gegeben. Nun gibt es mit Kallsup wieder einen Neuzugang im Sortiment des Möbelhauses. Der würfelförmige Lautsprecher will dabei vor allem durch seinen Preis überzeugen. Denn er ist für gerade mal fünf Euro erhältlich.

Als ich euch neulich den Ikea-Bluetooth-Lautsprecher Grejsimojs vorstellte, der gerade mal 14,99 Euro kostet, dachte ich: Günstiger kann es eigentlich kaum gehen. Mit Kallsup hat das schwedische Möbelhaus sich noch einmal selbst „übertroffen“ und einen Lautsprecher vorgestellt, der gerade mal fünf Euro kostet.

Verfügbar ist der Würfel in den Farben Grün, Pink und Weiß. Ein Ladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Hier spart Ikea also schon einmal, was ein Grund für den Preis sein dürfte. Das Unternehmen verspricht einen „erstaunlich kraftvollen Klang“ des Lautsprechers. Wie gut sich Musik auf einem Fünf-Euro-Gerät anhört, müsste ein Test zeigen. Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass mich die Soundqualität nicht überzeugt.

Es lassen sich außerdem mehrere Kallsup-Lautsprecher miteinander verbinden, was für ein verbessertes Klangerlebnis sorgen soll. Die Akkulaufzeit des Geräts wird mit bis zu neun Stunden angegeben, wenn der Lautsprecher auf 50 Prozent Volumen eingestellt. Auch hier muss man also Abstriche in Kauf nehmen, denn andere Bluetooth-Boxen schaffen hier deutlich mehr.

Auch wasserdichter Lautsprecher Vappeby ist neu

Vergleichsweise neu im Ikea-Bluetooth-Lautsprecher-Sortiment ist auch der wasserdichte Lautsprecher Vappeby, der zwölf Euro kostet und sich für das Musikhören unter der Dusche eignet. Vappeby ist in den Farben Blau, Rosa und Weiß erhältlich und hat zumindest im Ikea-Shop eine Bewertung von mehr als vier Sternen erhalten.

Habt ihr einen günstigen Bluetooth-Speaker von Ikea? Wie sind eure Erfahrungen damit?

Fotos: Ikea