Beeindruckend kreatives Apple-Video: Wie das MacBook Neo entstanden ist

Am Mittwoch hat Apple das neue MacBook Neo vorgestellt. Leider blieb uns eine offizielle Keynote vorenthalten, stattdessen hat Apple nur eine Pressemitteilung im Newsroom veröffentlicht und den Apple Online Store aktualisiert. Zumindest eine kleine Präsentation hat es dann aber doch ins Netz geschafft. Das offizielle Promo-Video mit dem Titel „Hello, MacBook Neo“, könnt ihr zum Beispiel auf YouTube ansehen.

Der 3:49 Minuten lange Clip steckt voller Überraschungen und ist gespickt mit tollen Animationen rund um die Entstehung des MacBook Neo aus einem Aluminiumblock bis hin zum fertigen Produkt. Falls ihr ein bisschen Zeit übrig habt, solltet ihr euch dieses Video unbedingt ansehen.

MacBook Neo mittlerweile auch bei Amazon verfügbar

Als kleiner Nachzügler ist das MacBook Neo mittlerweile auch in allen Konfigurationen bei Amazon verfügbar, als Lieferdatum wird der 11. März angegeben.

Das anscheinend beliebteste Modell ist übrigens die 512 GB Version mit Touch ID in Zitrus. Das gelbe MacBook Neo wird bei Apple direkt als einziges Modell nicht mehr zum Marktstart geliefert, sondern erst ein bis zwei Wochen später.