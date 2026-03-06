Der neue Apple-Chip M5 Max sorgt bereits vor seinem offiziellen Marktstart für Aufsehen, denn ein erster Benchmark-Eintrag zeigt beeindruckende Leistungswerte. Damit setzt Apple offenbar einen neuen Rekord bei eigenen Prozessoren.

Das Ergebnis stammt aus dem Benchmark-Tool Geekbench 6, wodurch sich die Leistung verschiedener Chips direkt vergleichen lässt.

M5 Max überholt sogar den M3 Ultra

In dem aufgetauchten Benchmark arbeitet der M5 Max mit 18 CPU-Kernen, wodurch er im Multi-Core-Test auf 29.233 Punkte kommt. Damit übertrifft der Chip sogar den leistungsstarken Apple M3 Ultra, der im Schnitt rund 27.726 Punkte erreicht.

Zum Vergleich:

16-Zoll MacBook Pro mit Apple M5 Max (18-Core CPU) : 29.233 Punkte

: 29.233 Punkte Mac Studio mit Apple M3 Ultra (32-Core CPU) : 27.726 Punkte

: 27.726 Punkte Mac Studio mit Apple M4 Max (16-Core CPU) : 26.166 Punkte

: 26.166 Punkte MacBook Pro mit Apple M4 Max (16-Core CPU): 25.702 Punkte

Dadurch wird klar: Der M5 Max ist aktuell der schnellste Apple-Chip überhaupt.

Auch Single-Core-Leistung erreicht Spitzenwerte

Doch nicht nur bei mehreren Kernen zeigt der Chip seine Stärke, sondern auch bei der Leistung pro Kern. Im Single-Core-Benchmark erreicht der M5 Max 4.268 Punkte, wodurch er ebenfalls einen neuen Bestwert im Consumer-PC-Bereich aufstellt.

Damit übertrifft Apples Chip sogar High-End-Prozessoren der AMD Ryzen 9-Serie, die bisher als besonders stark bei Single-Core-Leistung galten.

Grafikleistung legt ebenfalls deutlich zu

Auch die GPU des M5 Max liefert starke Werte, denn der Chip besitzt eine GPU mit bis zu 40 Kernen.

Im Metal-Benchmark erreicht der Grafikchip Werte von 218.772 Punkten beziehungsweise in einem weiteren Test sogar 232.718 Punkte.

Damit liegt der M5 Max deutlich über dem M4 Max, auch wenn der extrem leistungsstarke M3 Ultra bei der Grafik noch leicht vorne liegt.

Deutliches Leistungsplus gegenüber dem Vorgänger

Insgesamt zeigt sich im Benchmark ein klares Leistungsplus gegenüber der vorherigen Generation.

Der Apple M5 Max bietet laut den bisherigen Ergebnissen:

bis zu 15 Prozent schnellere CPU-Leistung

bis zu 20 Prozent mehr GPU-Leistung

Damit bestätigt sich weitgehend das Leistungsniveau, das Apple bereits in seinen offiziellen Angaben angekündigt hatte.