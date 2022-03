Ikea macht beliebten Sonos-Regallautsprecher 30 Euro teurer

Was sind das nur für verrückte Zeiten. Vor einigen Monaten hat Sonos den Preis des Roam von 179 auf 199 Euro erhöht. Nun erscheint in Kürze der Sonos Roam SL ohne Mikrofone für eben jene 179 Euro. Und auch bei Ikea wird am Preis geschraubt: Der mit Sonos-Technik ausgestattete Symfonisk Regal-WiFi-Speaker wird deutlich teurer.

Ab sofort ist der beliebte und flexibel einsetzbare Lautsprecher stolze 129 Euro teuer. Zuvor waren es noch sehr günstige 99 Euro. Das entspricht mal eben einer Preissteigerung von über 30 Prozent. Nicht schlecht.

Erstaunlich, immerhin wurde die zweiten Generation des Symfonisk Regal-Lautsprechers erst vor einigen Monaten veröffentlicht. Zwar nicht mit großen Änderungen, trotzdem kommt die nachträglich Preisanpassung dann doch etwas überraschend.

Die Preisdifferenz zum günstigsten vergleichbaren Sonos-Lautsprecher ist aber immer noch immens. Der Sonos One SL kostet im Handel aktuell 179 Euro, also immer noch 50 Euro mehr als die Low-Budget-Lösung von Ikea, die einen quasi identischen Funktionsumfang bietet und sich klanglich ebenfalls nicht verstecken muss.