IKEA UPPÅTVIND: Neuer Luftreiniger ohne smarte Funktionen für 35 Euro

Mit dem IKEA STARKVIND gibt es einen smarten Luftreiniger, der mit 149 Euro aber auch etwas teurer ist. Wer lediglich die Luft reinigen möchte, kann sich jetzt den kleinen und neuen Luftreiniger IKEA UPPÅTVIND ansehen, der nur 35 Euro kostet – und auf smarte Funktionen verzichtet.

Die Neuheit ist für kleinere Räume von 7 m² Größe optimiert, in denen er die Luft fünfmal pro Stunde reinigt. Mit längerer Reinigungszeit kann der Luftreiniger aber auch in größeren Räumen zum Einsatz kommen. Der UPPÅTVIND Partikelfilter ist optimiert, um mehr als 99,5 Prozent der in der Luft befindlichen Partikel wie Staub und Pollen bis Partikelgröße PM 2,5 zu absorbieren. Eine LED-Anzeige am Gerät zeigt an, wenn die Filter verschmutzt sind – der Vorfilter kann ganz einfach gereinigt werden und für den Partikelfilter wird empfohlen, nach maximal sechs Monaten einen Austausch vorzunehmen. Der Ersatzfilter kostet 5 Euro.

UPPÅTVIND ist durch seine Größe und den angebrachten Griff besonders handlich und kommt schlicht und modern daher, wodurch er nahezu überall im Zuhause platziert werden kann. Der Luftreiniger hat drei Gebläsestufen, sodass seine Leistung und der entsprechende Geräuschpegel dem individuellen Bedarf jederzeit angepasst werden können. Auf niedrigster Gebläsestufe sorgt UPPÅTVIND für eine Geräuschentwicklung von 31 Dezibel, auf höchster Gebläsestufe für 55 Dezibel. Der Stromverbrauch des Neuzugangs liegt auf niedrigster Gebläsestufe bei 2,4 Watt, auf höchster Gebläsestufe bei 8,0 Watt. Die Fördermenge für saubere Luft (Clean Air Delivery Rate, auch CADR-Wert) liegt auf niedrigster Gebläsestufe bei 31 Kubikmeter pro Stunde, auf höchster Gebläsestufe bei 95 Kubikmeter pro Stunde.

IKEA UPPÅTVIND ist ab sofort online als auch in den Einrichtungshäusern erhältlich.