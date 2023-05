Indie-Neuerscheinung Boom!: Online-PvP-Duelle in PixelArt-Grafik

Das französische Indie-Entwicklerstudio 1Button ist mit einem neuen Spiel im App Store vertreten: Boom! (App Store-Link). Die Neuerscheinung lässt sich auf iPhones und iPads herunterladen und benötigt neben iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer auch mindestens 136 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde gleich beim Start des Spiels gedacht.

Laut Beschreibung von 1Button ist Boom! „ein rundenbasiertes 2D-Kampfspiel mit reizvoller Retrografik, zerstörbaren Umgebungen und Dutzenden von coolen Waffen“. In der Welt von Boom! verschwimmen die Grenzen zwischen Action und Strategie, was zu einem explosiven Spielerlebnis führen kann.

„Entfessle mächtige Waffen, um deine Umgebung auszulöschen und den größtmöglichen Schaden anzurichten… oder wende Taktiken und Strategien an, um deinen Gegner stilvoll zu überlisten. Die Möglichkeiten in Boom! sind endlos! Springe dir den Weg zum Sieg frei oder teleportiere dich zu den besten Schusspositionen. Nutze die Gesetze der Physik mit Abprallern und Schwerkraft zu deinem Vorteil. Errichte Mauern und Plattformen, um deine Position zu verstärken. Mache dich unsichtbar oder grabe einen Tunnel, um deinen Feind zu überrumpeln. Spiele defensiv mit Herzen und Schilden. Stelle dein Glück mit glücksabhängigen Waffen auf die Probe und erfreue dich an deren unvorhersehbaren, amüsanten Ergebnissen.“