iOS 18.2: Erstmals Anzeige der iPhone-Ladedauer möglich

Kürzlich wurde iOS 18.1 an die Nutzer und Nutzerinnen eines iPhones verteilt. Apple arbeitet allerdings schon fleißig am nächsten iOS-Update auf Version 18.2, das im Dezember dieses Jahres veröffentlicht werden soll. Neben neuen Funktionen wie einer überarbeiteten Mail-App und weiteren Apple Intelligence-Optionen wie Genmoji und Image Playgrounds könnte auch endlich die Anzeige der verbleibenden iPhone-Ladezeit Einzug halten.

Unter Android ist die Anzeige der verbleibenden Ladezeit des Smartphones schon seit einiger Zeit integriert, unter iOS musste man sich allerdings mit ungefähren eigenen Schätzungen zufriedengeben. Das Team von 9to5Mac hat nun allerdings im Code der ersten Betaversion von iOS 18.2, die am Montag für Entwickler und Entwicklerinnen veröffentlicht wurde, entsprechende Hinweise auf eine solche Funktion gefunden. Filipe Espósito von 9to5Mac berichtet dazu:

„Ein neues Framework mit der Bezeichnung ‚BatteryIntelligence‘ wird die geschätzte Zeit für das Aufladen des iPhones berechnen, höchstwahrscheinlich auf der Grundlage der Energiemenge, die das Gerät erhält. Die Nutzer werden die Möglichkeit haben, eine Benachrichtigung mit einer Schätzung zu erhalten, wie lange es dauern wird, bis der Ladezustand beispielsweise 80 Prozent erreicht.“

Das Ladezeit-Feature ist in der iOS 18.2-Betaversion zu finden, ist aber laut 9to5Mac bislang noch deaktiviert und unvollendet. Dies ließe darauf schließen, dass Apple noch an der Funktion arbeite. Es sei daher möglich, dass sie in einer zukünftigen Beta von iOS 18.2 oder in einem anderen Software-Update erscheinen werde.

Für MacBooks gibt es bereits eine ähnliche Funktion im Akku-Menü macOS, die die verbleibende Ladezeit des integrierten Akkus anzeigt, wenn das MacBook mit einem Kabel an die Steckdose angeschlossen und aufgeladen wird. Mit iOS 18 hat Apple zudem weitere Akkugesundheits-Features für das iPhone eingeführt, darunter eine Auswahl der maximalen Ladung, beispielsweise auf 80 oder 90 Prozent, und eine Anzeige bei Verwendung eines langsamen Ladegeräts.