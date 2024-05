iOS: Sicherheitslücke erlaubt Entwicklern animierte App-Icons zu erstellen

Manch einer stört sich ja an den vorgegebenen App Icons, die sich nur umständlich ändern lassen. Einige Entwickler haben darum die Möglichkeit genutzt, ein alternatives App-Icon in ihrer App direkt mitzuliefern. Ein Forscher hat jetzt eine Sicherheitslücke in iOS entdeckt, die es Entwicklern ermöglichen würde, sogar interaktive bzw. animierte App-Icons zu hinterlegen. Das wird aber vermutlich nicht zur Gewohnheit werden.

Der Forscher Bryce Bostwick hat kürzlich eine Sicherheitslücke in iOS entdeckt, die es Entwicklern möglich macht, animierte App-Icons zu erstellen. Dabei wird die offizielle System-API genutzt, die für alternative App-Icons geschaffen wurde, umgangen wird dabei aber die eigentliche Systemvoraussetzung der händischen Änderung durch den Nutzer.

Um ein App-Icon zu ändern verlangt iOS im Normalfall, dass der Nutzer ein gewünschtes Icon in der App auswählt. Dann wird eine Mitteilung getriggert, die nach einer Bestätigung der Änderung fragt. Erfolgt diese Bestätigung nicht, wird der Vorgang abgebrochen und das Icon bleibt, wie es war. So soll ausgeschlossen sein, dass Apps eigenständig, also ohne Zutun des Nutzers, ihre Icons im Hintergrund ändern können.

Bryce Bostwick hat nun aber einen Weg gefunden, die API anzusprechen und dabei den Bestätigungsvorgang auszuklammern. Auch den Status-Check der App konnte er modifizieren, sodass iOS die App für aktiv hält, während sie aber eigentlich im Hintergrund läuft.

So kann die App ihr Icon im Hintergrund automatisch und unzählig oft ändern. Um die Illusion einer Animation zu erzeugen, hat Bostwick mehrere Frames des Icons in der App hinterlegt, sodass ein Bewegungseffekt erzielt wird.

Würden sich alle Icons nun auch noch zusätzlich zu ihrem bunten Antlitz und den roten Mitteilungskennzeichen permanent bewegen, dürfte das für unser Hirn vermutlich der absolute Overload sein. In einigen Fällen, zum Beispiel bei eingehenden Benachrichtigungen, könnte eine kurze Animation aber vielleicht auch ganz nett sein. Bryce Bostwick zeigt in seinem Video, wie animierte App-Icons aussehen könnten:

iOS 18 mit neuem Home-Bildschirm

Insgesamt dürfte es aber unwahrscheinlich sein, dass Apple solche animierten Icons durchgehen lassen wird. Da iOS 18 Gerüchten zufolge einen überarbeiteten Home Screen bekommen wird, dürfen wir allerdings gespannt sein, welche Effekte und Neuerungen dann auf uns zukommen. Ganz vielleicht ja auch eine Option für animierte App-Icons.