Mark Gurman bestätigt: iPhone 14 soll in einer neuen Farbe erscheinen

Gestern sind erste Gerüchte aus Fernost aufgetaucht, die besagen, dass Apple eine neue Farbe für das iPhone 14 verfügbar machen soll. Nun meldet sich auch der Apple-Experte Mark Gurman auf Twitter zu Wort: „Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Ankündigung des grünen iPhone 13 steht in der Tat eine neue Farbe für das iPhone 14 kurz bevor.“ Hoch im Kurs steht die Farbe Gelb.

Das Team von MacRumors will unterdessen erfahren haben, dass Apple für den heutigen 7. März ein PR-Briefing mit ausgewählten Personen plant. Ob es dabei um eine neue iPhone-Farbe geht oder vielleicht doch um ein anderes Thema, das ist allerdings offen.

Dass Apple das iPhone später in einer neuen Farbe verfügbar macht, ist nicht unüblich. Letztes Jahr wurde zum Beispiel das iPhone 13 und 13 mini im Frühling in der neuen Farbe Grün verfügbar gemacht. Im April 2021 bot Apple das iPhone 12 und das iPhone 12 mini nach dem Launch im Spemtber 2021 auch in Violett an.

Abgesehen von der Farbe gibt es bei den Frühjahrs-iPhones allerdings keine Unterschiede zu den regulären Modellen. Aber wer weiß? Vielleicht spricht euch die neue Farbe ja besonders an?

Foto: MacRumors.