iPhone Ultra: Kann das Gerät räumliche Fotos und Videos aufnehmen?

Ein zukünftiges „iPhone Ultra“-Modell soll Gerüchten zufolge räumliche Fotos und Videos aufnehmen können, die in Apples Vision-Pro-Headset angezeigt werden können. Das schreibt immerhin ein Weibo-Nutzer, der schon mehrfach korrekte Insider-Informationen über Apples Pläne geteilt hat.

Wie MacRumors berichtet, soll die Kamerakonfiguration eines iPhones, das nach der Markteinführung des Vision-Pro-Headsets veröffentlicht wird, laut Weibo-Insider „den Markt dazu bringen, die Art von Fotos und Videos, die ein Mobiltelefon aufnehmen sollte, neu zu überdenken“. Gemünzt wird das Ganze auf die Funktion des Vision Pro, räumliche Fotos und Videos aufnehmen und damit 3D-Inhalte erzeugen zu können.

In einer Pressemitteilung von Apple zur Veröffentlichung des Vision-Pro-Headsets heißt es:

„Mit der ersten dreidimensionalen Kamera von Apple können Benutzer mit Apple Vision Pro ihre Lieblingserinnerungen mit Spatial Audio einfangen, wiedererleben und in sie eintauchen. Jedes räumliche Foto und Video versetzt den Nutzer zurück in einen bestimmten Moment, wie zum Beispiel eine Feier mit Freunden oder ein besonderes Familientreffen. Die Nutzer können auf ihre gesamte Fotomediathek in iCloud zugreifen und ihre Fotos und Videos in Lebensgröße mit brillanten Farben und spektakulären Details betrachten.“