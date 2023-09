iMessage: Laut Apple „nicht populär genug“ für Regulierung in der EU

Apple argumentiert, dass iMessage nicht populär genug sei, um nach EU-Recht als „Gatekeeper“ eingestuft zu werden. Dies berichtet die Financial Times (via MacRumors).



Die Diskussion findet im Vorfeld der Veröffentlichung der ersten Liste von Diensten statt, die durch den Digital Markets Act (DMA), einem neuen Gesetz der EU, reguliert werden. Die Gesetzgebung führt neue Regeln ein, die für große Tech-Konzerne gelten, die die „Gatekeeper“-Kriterien erfüllen, und zwingt sie dazu, ihre verschiedenen Dienste und Plattformen für andere Unternehmen und Entwickler zu öffnen. So könnte Apple beispielsweise angehalten werden, Drittunternehmen und konkurrierenden Apps wie Metas WhatsApp die direkte Integration in iMessage zu erlauben.

In der jüngsten Korrespondenz mit der Europäischen Kommission habe Apple laut Financial Times argumentiert, dass iMessage nicht die Nutzerzahl erreiche, ab der die DMA-Regeln gelten. Daher solle man nicht verpflichtet werden, sie einzuhalten.

Analysten schätzen, dass iMessage weltweit von bis zu einer Milliarde Menschen genutzt wird. Apple hat seit mehreren Jahren keine offiziellen Zahlen über den Dienst bekannt gegeben und auch keine Nutzerzahlen speziell für Europa kommuniziert. Ob iMessage in die ursprüngliche EU-Liste der Gatekeeper-Dienste aufgenommen wird, hängt davon ab, wie die EU den Markt definiert, auf dem der Dienst tätig ist.

Der Digital Markets Act könnte in den nächsten Jahren zu ähnlich umfangreichen Änderungen der Funktionsweise von App Store, FaceTime und Siri führen. Im Zuge dessen wird auch erwartet, dass Apple aufgrund der Anforderungen des DMA noch in diesem Jahr mit iOS 17 die Unterstützung für das Sideloading von Apps außerhalb des App Store auf iPhones und iPads in Europa hinzufügen wird.