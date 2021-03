Just Mobile ShutterGrip 2: Neuer Kameragriff wird ab April erhältlich sein

Der Hersteller Just Mobile war uns in der Vergangenheit vor allem für hochwertiges und stilvoll designtes Zubehör für iPhones, iPads und MacBooks ein Begriff. Irgendwann wurde es ruhig um das Berliner Unternehmen – bis Just Mobile dann im Januar 2020 mit einer Kickstarter-Kampagne wieder auf sich aufmerksam machte. Im Zuge dessen wurde das Projekt um den Just Mobile ShutterGrip 2 erfolgreich von zahlreichen Unterstützern finanziert.

Nun wird der ShutterGrip 2 auch bald im allgemeinen Handel erscheinen, und zwar bereits Ende April. Der Preis für den ShutterGrip 2 wird dann 39,95 USD betragen, Vorbestellungen für das Kamera-Gadget werden schon jetzt auf der Produktseite des Herstellers entgegen genommen. Der ShutterGrip 2 ist in den Farben Schwarz, Silber und Pink Sand erhältlich.

Der Just Mobile ShutterGrip 2 soll sich an alle iPhone-Fotografen richten, die insbesondere im Bereich der Street Photography bessere Fotos mit ihrem Smartphone machen wollen. Der ShutterGrip 2 ist die Weiterentwicklung einer iPhone- bzw. generellen Smartphone-Halterung, die über einen eigenen Auslöser-Button verfügt und sich durch einen abklappbaren Griff sowie einem ausziehbaren Selfie-Stick auch für Videoaufnahmen und Selbstporträts mit dem Handy eignet.

Knopfzelle soll für 18 Monate Standby-Zeit sorgen

Der Auslöser wird über Bluetooth 4.0 angesteuert, daher ist für die Nutzung mindestens ein Smartphone vorgesehen, das diesen Standard unterstützt. Bei Apple gilt das für das iPhone SE bzw. iPhone 6 und aufwärts. In die Halterung, die sich je nach Vorliebe des Fotografen links oder rechts am Gerät anbringen lässt, kann dann jedes Handy mit einer Breite zwischen 6 und 8,5 cm Breite eingeklemmt werden. Eine Companion-App zur Nutzung ist dabei nicht erforderlich: Die Bluetooth-Verbindung erfolgt schnell und einfach wie bei anderen drahtlosen Geräten auch.

Bei Verwendung des Selfie-Sticks kann der Auslöse-Button abgenommen und am Griff angebracht werden, um so bequem Aufnahmen auslösen zu können. Eine Auslösung kann mit abgenommenem Button aus einer Entfernung aus bis zu 10 Metern erfolgen. Ebenfalls verfügbar ist ein Adapter für klassisches Fotografie-Zubehör wie ein externes Mikrofon oder ein Videolicht, sowie ein Standard 1/4″-Stativgewinde.

Befeuert wird der Just Mobile ShutterGrip 2 mit einer CR2032 Knopfzelle, die laut Angaben des Herstellers für eine Standby-Zeit von 18 Monaten bzw. sechs Monate bei kontinuierlicher Nutzung (bei 500 Auslösungen pro Tag) reichen soll. Mit einem Gewicht von nur 68 Gramm und Maßen von 10,4 x 12,5 x 6 cm passt der ShutterGrip 2 in jede Tasche oder Rucksack.