JustWatch Sport: Neuer Streaming-Guide gibt an, wo welches Fußballspiel zu sehen ist

Wer streamt was? JustWatch ist eine zentrale Anlaufstelle für alle Film- und Serien-Fans. Ihr könnt einfach herausfinden, welcher Anbieter euren Lieblingsfilm oder Lieblingsserie streamt. Nun weitet man den Service aus und launcht mit JustWatch Sport einen Streaming-Guide, der vorrangig auflistet, welcher Anbieter welches Fußballspiel überträgt.

Zum Start unterstützt JustWatch Sport die Bundesliga, Supercup, DFB-Pokal, EM der Frauen, UEFA Europa Conference League, Premier League, Serie A, LaLiga und Ligue 1. Abseits von Fußball wird zudem noch die Formel 1 gelistet.

Da die Übertragungsrechte immer weiter gestückelt werden, ist es gar nicht so einfach den Überblick zu behalten. Wer alle Spiele der Bundesliga sehen möchte, muss zum Beispiel die kostenpflichtigen Streamer DAZN sowie Sky/WOW abonnieren. Im Free-TV zeigt SAT.1 zudem das Eröffnungsspiel der Saison und den Rückrundenauftakt – dazu kommen ein Duell des 17. Spieltags, die Relegation und der Supercup.

Der neue Guide von JustWatch Sport zeigt sofort an, wo welches Spiel übertragen wird. Der Guide wird kontinuierlich aktualisiert, zudem sollen weitere Sportarten in Zukunft aufgenommen werden. Ebenso sind weitere Funktionen in Planung, unter anderem wird man seiner Lieblingsmannschaft, Turnieren oder Spielern folgen können und sich vor Spielbeginn benachrichtigen lassen. Bisher ist JustWatch Sport nur über die Webseite www.justwatch.com/de/sport erreichbar, allerdings wird der neue Streaming-Guide auch in der JustWatch-App (App Store-Link) verfügbar gemacht – hier kann der Rollout noch etwas andauern.

Abschießend noch ein Tipp: Falls ihr keine ganzheitliche Übersicht benötigt, könnt ihr auch in der OneFootball-App in den Spieldetails einsehen, wer das Spiel überträgt. Unter anderem auch für die 2. Bundesliga, die bei JustWatch aktuell noch fehlt.