Giropay: Online-Bezahldienst möchte PayPal Konkurrenz machen

Seit einigen Wochen sind die Online-Bezahldienste Giropay und Paydirekt zu einer Marke fusioniert: Giropay. Dazu ersetzen der Online-Handel sowie Banken und Sparkassen sukzessive das Paydirekt-Logo. Zudem wurde die bisherige Website giropay.de als zentraler Informations-Hub gelauncht und der Paydirekt–Checkout neu gestaltet. Die Paydirekt-App wurde ebenfalls an das neue Markenbild angepasst und kann im App Store und Google Play Store ab sofort unter Giropay-App (App Store-Link) heruntergeladen werden.

Christian von Hammel-Bonten, Vorsitzender der Geschäftsführung der Paydirekt GmbH:

„Mit der Umstellung auf die neue Marke setzen wir den nächsten wichtigen Meilenstein. Durch die Zusammenführung unserer Payments profitieren Handel und Kunden von einem leistungsstarken Zahlverfahren, bei dem das Girokonto noch stärker in den Mittelpunkt des Bezahlens rückt. Wir haben bereits viel erreicht. Nun arbeiten wir an der weiteren Zusammenführung der Bezahlverfahren und machen so Payment für Kunden und Handel einfacher und bequemer.“

Die US-Anbeiter PayPal, Apple Pay und Google Pay sind in den letzten Jahren rasant aufgestiegen, dem deutschen Anbieter Paydirekt laufen die Kunden und Kundinnen weg. Mit der Umstellung möchte man wieder attraktiver werden und mit der Giropay-App das Bezahlen bei Online-Shops attraktiver machen. Ähnlich wie bei PayPal kann man nach einer Registrierung die Zahlung direkt über die App bestätigen, wobei der Betrag automatisch vom Girokonto abgebucht wird. Weiterhin kann man sich auch mit den eigenen Bank-Daten einloggen und online bezahlen.

Ebenfalls praktisch: Per Giropay-App kann man Geld einfach an Freunde senden. Geld kann man dabei auch empfangen, wenn man kein Giropay-Nutzer oder Nutzerin ist. Alle Zahlungen werden in der App aufgelistet und aufgeschlüsselt, zudem wird betont, dass die Daten sicher sind und in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland hinterlegt sind.

Die Frage an euch: Welchen Zahlungsanbieter nutzt ihr? Bei mir kommen vornehmlich Apple Pay und PayPal zum Einsatz.

Foto: Giropay.