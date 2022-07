PACE Drive: Tank-App ermöglicht Bezahlen an der Zapfsäule über CarPlay (mit iOS 16)

Im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms der Europäischen Union „Horizon 2020“ hat das Tech-Startup PACE Telematics eine Summe von 2 Millionen Euro erhalten. Bekannt ist das junge Unternehmen aus Karlsruhe neben Servicelösungen für den Automobil-Markt seit einiger Zeit auch für die Tank-App PACE Drive, die seit Anfang 2020 im deutschen App Store zum kostenlosen Download bereit steht – und dank der EU-Förderung auch ohne In-App-Käufe, Abos oder Werbung auskommt.

PACE Drive (App Store-Link) hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Tankstellen im näheren Umkreis des Users inklusive Öffnungszeiten, Ausstattung, aller Spritsorten, Serviceleistungen und Zahlungsmethoden anzuzeigen. Neben Diesel, Super, Super E10 und SuperPlus stehen auch Premium-Kraftstoffe wie Premium Benzin, Premium Diesel und Benzin E85 als Auswahl bereit, die Suche kann zudem auch in anderen Ländern Europas erfolgen.

Ab Herbst im Infotainment-System des Autos verfügbar

Nun will man einen großen Schritt weiter in Richtung des modernen Tankens gehen, indem die eigene mobile Bezahlfunktion durch die Anbindung von CarPlay (unter iOS 16) und Android Auto erweitert wird. Die PACE Drive-App wird so im Herbst im Infotainment-System fast aller Fahrzeughersteller ohne zusätzliche App-Installation verfügbar sein.

Nachdem PACE Drive als erste und Tank-App die Bezahlung per Smartwatch im Jahr 2021 vorgestellt hat, ermöglicht die App ab diesem Herbst über CarPlay und Android Auto folgende Funktionen direkt vom Infotainmentsystem:

Tankstellenpreise in der Umgebung vergleichen: Die App kann, wie vom Smartphone gewohnt, Benzinpreise vergleichen, und so auch im Auto dabei helfen, den günstigsten Preis zu finden.

Die App kann, wie vom Smartphone gewohnt, Benzinpreise vergleichen, und so auch im Auto dabei helfen, den günstigsten Preis zu finden. Direkt an der Zapfsäule bezahlen: Wird PACE Drive über das Display im Auto gestartet, können wie gewohnt die Zapfsäule und Zahlungsmethode ausgewählt werden. Anschließend kann dann bequem im Auto bezahlt werden.

PACE Drive lässt sich aktuell an über 3.000 Tankstellen in acht Ländern Europas zur bequemen bargeldlosen Zahlung nutzen. Der Ausbau des Netzes unterstützter Tankstellen ist ein weiterer Fokus von PACE: Das Netz wächst stetig, und auch die Datenqualität mit aktuellen Infos zu beteiligten Tankstellen soll kontinuierlich erweitert werden.