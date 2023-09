Kompatibilität gesichert: Apples Reinigungstuch auch mit iPhone 15-Reihe nutzbar

Jedes Jahr fragt sich die geneigte Apple-Userschaft nach der Vorstellung neuer Hardware erneut mit bangem Blick auf die Apple-Website: Wird mein edles Apple-Reinigungstuch auch noch mit der neuen Hardware kompatibel sein? Oder fällt das butterweiche Stück Stoff möglicherweise der geplanten Obsoleszenz zum Opfer, so dass zähneknirschend ein aktuelles und die neuen Geräte voll unterstützendes Tuch erworben werden muss? Immerhin hat das Poliertuch beim Erscheinen vor erst zwei Jahren noch 25 Euro gekostet – zum Fenster herausgeworfenes Geld also?

Im Falle der gestrigen Keynote und der dort vorgestellten iPhone 15-Generation sowie der neuen Apple Watch-Modelle können wir jedoch glücklicherweise Entwarnung geben: Sogar die aus Titan gefertigten neuen iPhone-Flaggschiff-Modelle sind vollumfänglich mit Apples Reinigungstuch kompatibel. Apple hat die eigene Website aktualisiert und dabei nicht weniger als sechs neue Geräte zur Kompatibilitäts-Liste des Poliertuchs hinzugefügt. Von wegen geplante Obsoleszenz: Apple unterstützt mit seinem Lappen nun mittlerweile nahezu 120 hauseigene Produkte.

Da kann sich die Konkurrenz von Samsung, Google und Co. eine Scheibe abschneiden – wenn sie denn erst überhaupt ein solch edles Stück Stoff anbieten würden. Auch hier ist Apple dem Markt wieder weit enteilt und liefert wertvolle Pionierarbeit zwischen all den kurzfristigen und wenig nachhaltigen Lösungen der Tech-Branche. Ob hier wohl auch Mutter Natur ihre Finger im Spiel hatte…?

Apple versichert die wohl aktuell verunsicherte Kundschaft, dass man mit dem geschmeidigen Poliertuch aus „nicht scheuerndem Material“ wirklich jedes Apple-Display „sicher und effektiv“ reinigen könne. Man möchte sich gar nicht vorstellen, wie viele zahllose iPhone-, iPad, Mac-, Apple Watch- und Monitor-Bildschirme in den vergangenen Jahren diese zärtlich-liebevolle Poliererfahrung machen durften. Nun kommen also auch wie selbstverständlich die neuen Generationen des iPhones und der Apple Watch in diesen Genuss. DANKE, Apple. DANKE, Mutter Natur.