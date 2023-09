Roborock Q5 Pro und Q8 Max: Einsteiger-Modelle ab sofort im Handel

Der mittlerweile wohlbekannte Anbieter von Saug- und Wischrobotern, Roborock, versucht nicht nur mit seinen Flaggschiff-Modellen wie dem Roborock S8 Pro Ultra (Testbericht) den Markt zu erobern, sondern hält auch Modelle aus der Einsteiger- und Mittelklasse bereit. Mit dem Roborock Q5 Pro und dem Roborock Q8 Max gibt es nun zwei neue Exemplare, die pünktlich zum heutigen Verkaufsstart zudem mit Rabatten versehen worden sind.

Der Q5 Pro ist die neueste Einstiegsvariante der Q-Serie des Unternehmens, während der Q8 Max erweiterte Funktionen wie die Hindernisvermeidung bietet. Beide Modelle sind mit dem effizienten DuoRoller-Bürstensystem ausgestattet. Das garantiert weniger verfilzte Haare und 20 Prozent mehr Haarentfernung auf Teppichen. Dank der starken Saugleistung von 5.500 Pa können Schmutz, Haare, Staub und Tierhaare auf allen Bodentypen problemlos entfernt werden.

Für diese Preisklasse keine Selbstverständlichkeit: Q5 Pro und Q8 Max verfügen über eine LiDAR-basierte Navigation, die eine detaillierte Karte der Umgebung erstellt und die Steuerung des Roboters mit der Roborock-App vereinfacht. Die App bietet zudem Komfortfunktionen wie No-Go-Zonen, „schnelle Reinigung“ und „Reinigung entlang der Bodenrichtung“.

Der Q8 Max ist außerdem mit dem Reactive Tech Obstacle Avoidance System ausgestattet, das es dem Roboter ermöglicht, gängige Hindernisse im Haushalt zu umfahren. Der Q5 Pro und der Q8 Max bieten darüber hinaus erprobte Wischsysteme, die das gleichzeitige Saugen und Wischen ermöglichen. Die +-Version, der Q8 Max+, ist mit der beliebten RockDock-Station zur automatischen Entleerung mit Staubbeuteln der Filterklasse E-12 ausgestattet. Das Dock kann bis zu sieben Wochen lang Staub aufnehmen, ohne dass man selbst eingreifen muss.

Zum Start ist der Q5 Pro ab einer unverbindlichen Preisempfehlung 349 Euro, der Q8 Max ab 499 Euro erhältlich. In der Version mit Dock kostet der Q8 Max+ 699 Euro. Bei Amazon gibt es zeitlich begrenzte Launch-Rabatte: So kostet der Q5 Pro nur 289 Euro, der Q8 Max in Weiß oder Schwarz 389 Euro, sowie der Q8 Max+ in Weiß oder Schwarz 479 Euro. Um die reduzierten Preise zu erhalten, könnt ihr auf der Produktseite einen Coupon aktivieren.

