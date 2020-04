Kracher-Preise: Sonos One SL für 99 Euro und Sonos One für 129 Euro

Der Sonos One ist einer der beliebtesten Lautsprecher, die es auf dem Markt gibt. Kein Wunder, denn er ist kompakt, günstig und bringt zahlreiche Funktionen mit. Angefangen natürlich beim Multiroom-Support für das Sonos-System, aber auch mit AirPlay 2 lassen sich mehrere Speaker miteinander verbinden.

Heute könnt ihr bei MediaMarkt und Saturn zu quasi unglaublichen Preisen zuschlagen. Möglich gemacht wird das durch einen Direkt-Abzug von 50 Euro im Warenkorb. So bekommt ihr den Sonos One und den Sonos One SL zu absoluten Bestpreisen.

Sonos One SL für 99 Euro (MediaMarkt/Saturn)

Sonos One für 129 Euro (MediaMarkt/Saturn)

Der Unterschied zwischen den beiden Modellen ist schnell erklärt: Der Sonos One SL bietet keine Sprachsteuerung über Alexa und den Google Assistant. So könnt ihr noch etwas mehr sparen, wenn ihr die Funktion nicht benötigt – etwa ihr den Sonos One im Verbund mit einem anderen Lautsprecher als Rear-Speaker einem Heimkino-Setup verwenden möchtet.

Schnell zuschlagen solltet ihr auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lager-Bestände von MediaMarkt und Saturn bei diesem Angebot sonderlich lange ausreichen.