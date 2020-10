LG TONE Free FN7: Neue True Wireless-EarBuds mit ANC und antibakteriellem Case

Auch wenn viele unserer Leser wohl aus bekannten Gründen auf Apples AirPods oder AirPods Pro setzen, gibt es zahlreiche andere Hersteller, die mit ihren True Wireless-Produkten um die Gunst der musikliebenden Kunden buhlen. Auch das bekannte Unternehmen LG ist mittlerweile mit True Wireless-Kopfhörern am Markt vertreten und hat nun ein neues Modell vorgestellt, den LG TONE Free FN7. Dieser ist der direkte Nachfolger der drahtlosen Ohrhörer LG TONE Free FN6.

Der LG TONE Free FN7 baut auf der passiven Geräuschisolierung vom Vorgänger auf, indem externe Geräusche mithilfe von drei Mikrofonen, die Schallwellen aus allen Richtungen überwachen, neutralisiert werden. Verstellbare Ohrgele mit patentiertem Twist-Fit-Vortex-Ribs-Design bieten eine engere In-Ear-Abdichtung, um das Eindringen von Außengeräuschen zu minimieren. Wenn ANC aktiviert ist, werden Umgebungsgeräusche jetzt fast vollständig neutralisiert – egal, ob man sich in einem Flugzeug, in einem Straßencafé oder in einer lauten Straße befindet.

Wie alle Ohrhörer von LG TONE Free verfügt auch der FN7 über Technologie von Meridian Audio, einem renommierten britischen Unternehmen für Audiotechnologie und Klangpartner von LG. Der Hersteller berichtet dazu:

„Angetrieben von Digital Signal Processing, einer Technologie, die Meridian seit über 25 Jahren perfektioniert, kann der LG TONE Free FN7 eine realistische Klangbühne erzeugen, die das Erlebnis des Hörens echter Lautsprecher simuliert und gleichzeitig den Gesang mit makelloser Klarheit liefert und den Hörer vollständig eintaucht.“

Die EQ-Soundeinstellungen von Meridian sind über die LG TONE Free-App zugänglich, die sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar ist. Sie sollen über vier benutzerdefinierte Voreinstellungen ein erhöhtes Hörerlebnis bieten: „Natürlich“ für einen sauberen, ausgewogenen Klang, „Immersiv“ für eine dreidimensionalere Leistung, „Bass Boost“ für zusätzliche Kraft und Tiefe sowie „Höhenverstärkung“ für mehr Klarheit beim Gesang.

Der FN7 wird zudem mit einem speziellen UVnano-Ladegehäuse ausgeliefert. Mit ultraviolettem Licht hält das Gehäuse die Ohren des Trägers sauberer, indem 99,9 Prozent der Bakterien von E. coli und S. aureus auf dem inneren Mesh der Ohrhörer entfernt werden. Neu im LG TONE Free FN7 ist auch eine LED-Beleuchtung an der Oberseite des Gehäuses, um schnell und einfach Ladezustand und UVnano-Status zu überwachen. Das Ladecase verfügt über eine Kapazität von 390 mAh und erlaubt eine kombinierte Laufzeit von bis zu 21 Stunden bei deaktiviertem ANC. Eine Akkuladung hält für bis zu 7 Stunden, bei aktiviertem ANC bis zu 5 Stunden. Als Verbindungsstandard kommt Bluetooth 5.1 mit den Audio Codecs SBC und AAC zum Einsatz.

Der LG TONE Free FN7 ist ab heute in Südkorea verfügbar und wird im vierten Quartal dieses Jahres auch in Nordamerika, Europa und Asien in zwei Farbvarianten – Stylish Black und Modern White – erscheinen. Preise wurden bisher noch nicht kommuniziert.