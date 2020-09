Linksys Velop: Tri-Band Mesh-Systeme ab sofort mit HomeKit kompatibel

Linksys ist die Connected Home-Sparte der fusionierten Unternehmen Belkin und Foxconn Interconnect Technology (FIT) und vor allem bekannt für sein WLAN-System Velop. In einer Mitteilung an uns hat das Unternehmen nun den Support von Apples HomeKit für die Velop Tri-Band Mesh-Systeme bekanntgegeben.

Mit der Home-App für iPhone, iPad oder Mac lässt sich über die Tri-Band Mesh-Systeme von Linksys Velop zum einen der Zugriff auf HomeKit-fähige Devices verwalten und zum anderen festlegen, welche Informationen die Geräte untereinander und über das Internet austauschen dürfen. Darüber hinaus verhindert das Mesh-System, dass mit dem Smart Home vernetzte Geräte mit nicht vertrauenswürdigen Diensten über das Internet kommunizieren. Von Linksys heißt es dazu auch:

„In Zeiten, in denen sich ein Großteil des beruflichen und privaten Alltags auf die eigenen vier Wände beschränkt, freuen wir uns, unseren Kunden mit HomeKit eine einfache Möglichkeit anzubieten, die Sicherheit ihrer Velop Mesh-Systeme zu erhöhen, um Privatsphäre und sicheren Datenaustausch inner- und außerhalb des Smart Homes zu garantieren. Velop Tri-Band basiert auf unserer Intelligent Mesh Technology, so dass wir Anwendern auch weiterhin Dienste zur Softwaresicherheit, Gesundheits- und Komfort-Angebote wie Linksys Shield, Linksys Aware und weitere anbieten können. Diese werden nach und nach integriert.“

Kunden von Linksys können die zusätzlichen Sicherheits- und Datenschutzfunktionen, die mit HomeKit einher gehen, über ein kostenloses Software-Update beziehen, das in der Velop App (App Store-Link) für iOS und iPadOS zum Download bereit steht. Sicherheitseinstellungen und -dienste für alle HomeKit-Devices sind in der Apple Home-App auf iPhone und iPad verfügbar.

Falls ihr Besitzer eines Velop-Systems seid und nun schon das Firmware-Update über die Velop-App starten wollt: „HomeKit wird zunächst einer begrenzten Anzahl an Velop Tri-Band-Benutzern in den Vereinigten Staaten zur Verfügung stehen“, heißt es von Linksys. Der weltweite Rollout in weitere Länder, darunter auch Deutschland, soll in den kommenden Wochen folgen.