Live-Voicemail: Sprachmeldungen werden in Echtzeit angezeigt

Es müssen ja nicht immer die großen Änderungen sein, die am Ende den Unterschied machen. Mit jedem Update führt Apple auch kleinere Neuerungen ein, die einen deutlich größeren Effekt haben können. Dazu gehören auch die mit iOS 18 eingeführten Live-Voicemail, die mittlerweile bei fast allen deutschen Providern verfügbar sein dürften.

Ich persönlich bin ja ein großer Gegner der üblichen Sprachnachrichten, denn gerade für mich als Empfänger ist der Zeitaufwand enorm, nur um ein paar wichtige Informationen aus dem großen Bla-Bla herauszufiltern. Ich mache drei Kreuzzeichen, wenn es in WhatsApp irgendwann die Möglichkeit gibt, sich Sprachnachrichten als einfachen Text anzeigen zu lassen. Und Voicemails anhören? Normalerweise rufe ich die Leute einfach so zurück und kläre das Anliegen direkt.

Nachricht mitlesen und Anruf doch noch annehmen

Mit den Live-Voicemails bietet Apple jetzt eine spannende Möglichkeit, direkt in Echtzeit sehen zu können, was der Gegenüber gerade mitteilt. Wenn die anrufende Person an eure Voicemail weitergeleitet wird, wird der Text in Echtzeit transkribiert und ihr könnt die „Nachricht“ einfach mitlesen.

Vielleicht ist es ja doch ein wichtiger Anruf? Freddy hat mich beispielsweise gefragt, ob ich schon die Tickets für das Fußballspiel gekauft habe – hier hätte ich nun die Möglichkeit, den Anruf doch noch anzunehmen, um weitere Details mit ihm zu besprechen. Falls nicht (oder wenn ich den Anruf sogar gänzlich verpassen sollte), landet die Voicemail-Nachricht automatisch in Textform in den Mitteilungen auf dem Lockscreen. Alle Voicemails sind weiterhin über den gleichnamigen Tab in der Telefon-App zu finden – dort werden sie in Textform angezeigt, können aber auch ganz klassisch abgehört werden.

Normalerweise müsst ihr nichts tun, um diese Funktion zu aktivieren, sie ist standardmäßig eingeschaltet. Solltet ihr sie deaktivieren wollen, findet ihr die entsprechende Option in den iOS-Einstellungen im Bereich „Telefon“.