Mac mit M1: Zahlreiche iOS-Entwickler entfernen Apps aus dem Mac App Store

Mit macOS Big Sur und einem neuen Apple-Rechner mit M1 Silicon-Chip können iOS-Apps auch auf dem Mac ausgeführt werden. Im neuen gemeinsamen App Store findet man auf dem Mac nicht nur Programme, die für macOS optimiert sind, sondern auch iOS-Apps. Diese werden gesondert im Bereich „iPad- & iPhone-Apps“ angezeigt und als „nicht für macOS überprüft“ gelistet.

Und während Apple eine gute Kompatibilität ohne Zutun der Entwickler verspricht, sind direkt zum Start der neuen Mac-Modelle zahlreiche iOS-Apps nicht für den Mac verfügbar. Denn: iOS-Entwickler können via Opt-Out die Verfügbarkeit im Mac App Store unterbinden. Und genau das haben schon zahlreiche Entwickler genutzt.

Entwickler sehen diese Einstellung in App Store Connect

Ein paar Beispiele: Facebook, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Google Maps, Google Drive, Gmail, Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Snapchat, Tik Tok, Philips Hue, Alexa, Candy Crush, Among Us, Real Racing 3 und viele mehr. Auch wir haben uns entscheiden, die appgefahren-App vorerst nicht für M1 Macs anzubieten, da das automatische Layout einfach nicht gut aussieht und die App dadurch schlecht bedienbar ist.

Das ist natürlich eine Momentaufnahme. Möglicherweise optimieren zahlreiche Entwickler ihre Apps für die Mac-Nutzung und machen diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder verfügbar. Stand jetzt haben viele iOS-Entwickler die automatische M1-Mac-App deaktiviert. Das kann natürlich viele Gründe haben: Zahlreiche iOS-Apps sind halt für die mobile Nutzung gemacht und nicht für die Steuerung mit Tastatur und Maus. Ebenso gibt es halt doch Design-Probleme bei der automatischen Konvertierung.

Was erst einmal spannend klingt, immerhin erweitert Apple so den App Store auf dem Mac um Millionen an Apps, ist aktuell noch nicht empfehlenswert. Die Apps der großen Konzerne fehlen schlichtweg und die Bedienung ist oftmals nicht für die Mac-Nutzung optimiert. Bleibt abzuwarten, ob Entwickler hier nachbessern. Wir werden uns das Thema ebenfalls mal ansehen und dann entscheiden, ob der Kosten-Nutzen-Faktor stimmt.