Made in America: Apple wird TSMC-Chips aus Arizona kaufen

Auch Apple bleibt von der Chip-Krise nicht verschont. Der Mangel, die aktuellen Lieferengpässe und die Proteste in China führen dazu, dass einige Produkte nicht in ausreichender Stückzahl produziert werden können. Für das Weihnachtsquartal fehlen unter anderem rund 20 Millionen iPhones. Nun hat Tim Cook gegenüber CNBC angekündigt, dass Apple plant, Chips aus TSMC-Fabriken in den USA zu beziehen, die gerade in Arizona gebaut werden.

Tim Cook und US Präsident Joe Biden waren bei der großen Ankündigung von TSMC dabei. „Und dank der harten Arbeit so vieler Menschen können diese Chips nun mit Stolz den Stempel Made in America tragen“, sagte Cook. „Das ist ein unglaublich bedeutender Moment.“

Der heutige Tag ist erst der Anfang. Heute kombinieren wir das Know-how von TSMC mit dem unübertroffenen Einfallsreichtum amerikanischer Arbeiter. Wir investieren in eine stärkere und hellere Zukunft. Und wir bei Apple sind stolz darauf, dieses Wachstum zu fördern.

TSMC stellt alle Chips für Apple her, die in iPhone, iPad, Mac und weiteren Geräten zum Einsatz kommen. Diese werden hauptsächlich in Taiwan hergestellt, doch durch die Investition von rund 40 Milliarden US-Dollar, soll die Chip-Produktion in den USA bereits ab 2024 starten, ein zweites Werk soll 2026 den Betrieb aufnehmen.

Eine der Fabriken von TSMC in Arizona wird 4-Nanometer-Chips herstellen, wenn sie 2024 eröffnet wird. In Zukunft wird TSMC die Fabrik nutzen, um noch fortschrittlichere 3-Nanometer-Chips für Apple herzustellen.