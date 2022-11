Mann nach Kauf von 300 iPhones bei Apple Fifth Avenue ausgeraubt

Ein 27-jähriger junge Mann hat im Apple Store Fifth Avenue 300 iPhones gekauft und wurde kurz darauf von zwei Männern ausgeraubt. Mit drei Taschen und 300 iPhones im Gepäck haben die Diebe um kurz vor 2 Uhr nachts zugeschlagen und die Geräte gewaltsam ergattert.

Komische Uhrzeit denkt ihr jetzt? Durchaus, aber der Apple Store Fifth Avenue hat 24 Stunden geöffnet. Nach Angaben der Polizei kaufte der Mann häufig große Mengen an iPhones im Fifth Avenue Store, um sie über sein kleines Unternehmen weiterzuverkaufen. Es ist nicht klar, warum er den Kauf um 1:00 Uhr morgens tätigte und ob er aufgrund seiner früheren Kaufgewohnheiten gezielt angesprochen wurde.

Die New Yorker Polizei untersucht den Raubüberfall und das Opfer wurde nicht ernsthaft verletzt. Eine Beschreibung der Verdächtigen und ihrer Fahrzeuge ist noch nicht veröffentlicht worden.

(via MacRumors, Foto Apple)