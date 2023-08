Maqnify: Kostenloser Audio-Erlebnisguide für touristische Autobahnschilder

Ein wenig kommt bei mir ein Déjà-vu-Erlebnis auf: Mit Signseeing hat Kollegin Marlene erst vor kurzem eine iPhone-App vorgestellt, mit der sich auf Reisen die Geschichten und Infos hinter den touristischen braunen Autobahnschildern entdecken lassen. Mit der Gratis-App Maqnify Erlebnisguide (App Store-Link) soll dies ebenfalls möglich sein. Hier hat man nun auch das Bundesland Rheinland-Pfalz in die Anwendung integriert.

Der Maqnify Erlebnisguide startete 2019 als erfolgreiches Pilotprojekt in Baden-Württemberg. Seitdem wurden Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern und Bremen flächendeckend eingebunden, sowie auch Teile Niedersachsens. Mit dem Start in Rheinland-Pfalz bildet der Erlebnisguide nun über 1.000 Points of Interest und deutlich mehr als die Hälfte der bundesweiten Autobahnkilometer und Unterrichtungstafeln ab.

Allein entlang der rund 880 Autobahnkilometer in Rheinland-Pfalz begegnen den Autofahrern und -fahrerinnen über 200 der touristischen Schilder, offiziell als „touristische Unterrichtstafeln“ bezeichnet, zu den sehenswertesten Highlights. Von beeindruckenden Burgen und Schlössern über historische Kirchen bis hin zu renommierten Weinregionen findet sich im Bundesland einiges. Pünktlich zum Start der Sommerferien wurde in Zusammenarbeit mit der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH der Erlebnisguide Rheinland-Pfalz gestartet, der die Geschichten zu den Autobahnschildern im Vorbeifahren erleb- und hörbar macht und in Maqnify damit noch mehr Informationen zur Verfügung stellt.

Fast 900 Audiobeiträge allein für Rheinland-Pfalz

„Speziell lange Autobahnfahrten sollen durch das ‚touristische Live-Hörbuch‘ aufgelockert werden und Reisende zu spontanen Ausfahrten ermutigen oder für spätere Besuche inspirieren“, erklärt Dominic Fischer, Geschäftsführer von TourComm Germany und Initiator des europaweit ersten Audioguides zu den braunen Schildern. Knapp 900 Audiobeiträge wurden allein für Rheinland-Pfalz in vier Sprachen – Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch – produziert, die bei Aktivierung des Live-Modus in der App automatisch abgespielt werden, sobald ein braunes Schild passiert wird.

Damit ähnelt das Prinzip der Anwendung dem der oben bereits erwähnten Anwendung Signseeing. Auch Maqnify ist kostenlos im deutschen App Store für das iPhone verfügbar, benötigt rund 51 MB an freiem Speicherplatz auf dem Smartphone und kann ab iOS 13.0 oder neuer installiert werden. Alle Inhalte stehen in deutscher und englischer Sprache bereit, für Personen ohne Smartphone gibt es auch eine Webversion des touristischen Dienstes. Im App Store gibt es bisher im Durchschnitt sehr gute 4,5 von 5 Sternen von den Nutzern und Nutzerinnen der App.