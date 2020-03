Mario Kart Tour: Multiplayer-Modus startet am 9. März

Ich bin immer noch ziemlich sauer auf und enttäuscht von Nintendo. Statt aus der erfolgreichen Marke, die sich seit Jahrzehnten auf den Nintendo-Konsolen bewährt hat, auch einen echten Mobile-Hit zu machen, hat man Mario Kart als Freemium-App mit dutzenden In-App-Käufen verschandelt. So gibt es unter anderem einen Gold Pass, der monatlich 5,49 Euro kostet. Damit kostet Mario Kart Tour (App Store-Link) auf iPhone oder iPad mehr als ein komplettes Spiel auf der Konsole.

Egal. Vielleicht gibt es da draußen ja tatsächlich Nutzer, die Mario Kart Tour gerne spielen. Und für eben die gibt es gute Nachrichten: Nachdem der bereits länger angekündigte Multiplayer-Modus in den vergangenen Wochen nur von Gold-Abonnenten genutzt werden konnte, wird Nintendo die Funktion am 9. März für alle Nutzer freischalten. Dann kann man also auch „einfach so“ gegen Freunde und Spieler aus der ganzen Welt antreten.

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they’re in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020