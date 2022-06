Meross Aroma Diffuser mit HomeKit startet für 37,49 statt 49,99 Euro

Aus dem Hause Meross gibt es ab sofort einen neuen Aroma Diffuser mit HomeKit, Alexa und Google Assistant. Zum Start könnt ihr günstiger zuschlagen und zahlt nur 37,49 Euro (Amazon-Link) statt 49,99 Euro, wenn ihr den Gutscheincode MR6JC6IV im Warenkorb nutzt.

Der Aroma Diffuser fasst 400 Milliliter, ist 17 x 17 x 14,5 Zentimeter groß und wird ohne Duftöl ausgeliefert. Mit dabei ist ein Netzteil sowie ein Messbecher. Das Gerät kann in zwei Stufen betrieben werden:

Starker Sprühnebel: 7-9 Stunden, 30db

Leichter Sprühnebel: 12-14 Stunden, 25db

Durch die Anbindung an HomeKit könnt ihr das Gerät jederzeit per Home-App oder Siri starten oder beenden. Gleichzeitig gibt es noch einen LED-Ring, der ebenfalls smart steuerbar ist. Zudem sind Timing-Funktionen mit dabei, unter anderem kann man den Diffuser anhand des Sonnenauf- und Sonnenuntergangs steuern oder einen eigenen Zeitplan anlegen. Eine manuelle Steuerung über die Knöpfe am Gerät abseits der App-Steuerung ist auch möglich. Sollte das Wasser komplett aufgebraucht sein, schaltet sich das Gerät automatisch ab.