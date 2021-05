Meross reduziert verschiedene HomeKit-Steckdosen im Preis

Der Zubehör-Hersteller Meross hat sich in den vergangenen Monaten mit seinem günstigen HomeKit-Zubehör einen Namen gemacht. Heute könnt ihr gleich drei verschiedene HomeKit-Steckdosen von Meross günstiger kaufen. Alles, was ihr dafür wissen müsst, findet ihr in diesem Artikel.

Los geht es mit der ganz normalen HomeKit-Steckdose von Meross, die im 3er-Pack besonders günstig zu bekommen ist. Wenn ihr auf der Produktseite den Rabattgutschein in Höhe von 15 Prozent aktiviert und im Warenkorb den Code A646F597 einlöst, reduziert sich der Preis auf 36,49 Euro. Das macht pro HomeKit-Steckdose nur noch 12,16 Euro, was ein ziemlich guter Kurs ist.

3 Bewertungen Smart Steckdose funktioniert mit Apple Siri,... Siri & HomeKit 3 Stück: Packungsinhalt meross WLAN Steckdose * 3 & User Manual * 1. Sie können Ihre WiFi Steckdose über Siri oder ein anderes Apple HomeKit (iOS 13 oder höher) steuern. "Hey Siri,...

Fernbedienung: Schalten Sie WLAN Steckdose über die Meross-App von überall mit dem Internet ein / aus. Sie können den Status der angeschlossenen Plug überprüfen oder Zeitpläne für diese...

Ebenfalls günstiger bekommt ihr die Steckdosenleiste von Meross, die ich auch bei mir Zuhause im Einsatz habe. Neben drei einzeln schaltbaren Steckplätzen für herkömmliche Verbraucher gibt es zusätzlich noch vier USB-Ports, die gemeinsam als Gruppe geschaltet werden können. Natürlich auch über HomeKit. Mit dem Gutschein A646F597 reduziert sich der Preis auf 29,91 Euro.

25 Bewertungen Meross Smart Steckdosenleiste kompatibel mit... ★Kompatibel mit Apple HomeKit★: Die drei Wechselstromsteckdosen reagieren auf Siri, Alexa oder den Google Assistenten (IOS 13 oder höher). Sie können die 3 Steckdosen separat oder zusammen und...

★Weltweite Fernbedienung★: Unabhängig von der Entfernung können Sie den Status der Smart Steckdosenleiste über die App überwachen und Schaltbefehle senden. Bitte stellen Sie sicher, dass die...

Falls ihr im Garten noch eine klassische Lichterkette oder eure Teichpumpe smart machen möchtet, ist die HomeKit-Außensteckdose mit zwei Stechplätzen vielleicht etwas für euch. Hier könnt ihr auf der Produktseite einen 2 Euro Gutschein aktivieren und zudem noch den Code MSS620HKEU12 einlösen, um den Preis auf 27,91 Euro zu reduzieren.