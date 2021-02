Microsoft Office: Kombinierte App jetzt für das iPad optimiert

Die Applikation Microsoft Office (App Store-Link) wurde im Februar letzten Jahres vorgestellt und kombiniert Word, Exel und PowerPoint in einer App. Bisher war das Programm nur für das iPhone optimiert, mit dem neusten Update auf Version 2.46 lässt sich Microsoft Office auch perfekt auf dem iPad nutzen.

Darüber hinaus werden Ihnen zusätzliche Tools zur Verfügung gestellt, mit denen Sie produktiver als je zuvor arbeiten können. So können Sie beispielsweise schnell PDF-Dateien erstellen und signieren sowie Bilder in Dokumente umwandeln. Einfaches Verwenden von bildbasierten Workflows: Tippen Sie in der Galerie Ihres Telefons, außerhalb der Office-App, auf „Freigeben“, um zu verschiedenen Aktionen wie „PPT erstellen“, „PDF erstellen“ und mehr zu gelangen. Falls beim Öffnen der Office-App kürzlich angefertigte Screenshots angezeigt werden, dienen diese als Vorschlag zum Konvertieren in PDF oder PPT. Einfügen von Datum, Form, Bild und Notizen in PDFs: Mithilfe der neuen Funktionen können Sie nun ganz einfach Datum, Form, Bild und Notizen in PDF-Dateien einfügen.