Comdirect: Neues App-Girokonto mit Apple Pay startet

Bei der Comdirect gibt es ab sofort ein neues „Mobiles Girokonto„, das unter anderem auch Apple Pay anbietet. Unter folgenden Voraussetzungen ist die Nutzung sogar gebührenfrei (nur eine muss zutreffen):

700 Euro monatlicher Geldeingang

oder 3 Zahlungen über Apple Pay oder Google Pay pro Monat – mit der Bankkarte (Visa-Debitkarte) oder Visa-Kreditkarte

oder 1 Trade/1 Wertpapiersparplanausführung pro Monat

oder Sie sind unter 28 Jahre alt und Student, Schüler, Auszubildender oder Praktikant

ansonsten 4,90 Euro monatlich

Die Eröffnung erfolgt schnell und einfach online, danach könnt ihr sofort mit einer digitalen Kreditkarte über Apple Pay einkaufen gehen und müsst nicht auf die physische Karte warten. Zwei Karten sind inklusive, es gibt eine VISA-Karte sowie eine Girocard dazu, weitere können kostenpflichtig dazu gebucht werden.

Ihr könnt drei Mal im Monat an allen Geldautomaten mit VISA-Zeichen in Deutschland und weltweit kostenlos Bargeld mit der VISA-Karte abheben. Danach kostet jetzt weitere Barauszahlungen 4,90 Euro. Mit der Girocard kann man an rund 9.000 Geldautomaten der Commerzbank, Deutschen Bank, HypoVereinsbank und Postbank sowie an allen teilnehmenden Shell-Tankstellen und bei bis zu 13.000 Partnern im Einzelhandel (z. B. Rewe, Penny, Aldi Süd) Bargeld abheben (ohne Begrenzung).

Wenn ihr das Konto aktiv nutzt, entfallen die Gebühren. Die Finanzierung erfolgt dann wohl über Zusatzdienste. So kann man für 6,90 Euro das Paket „Bargeld Plus“ oder für 7,90 Euro auch das „Reise-Sorglos-Paket“ buchen. Ebenso kann man zum Girokonto Plus greifen. Hier sind die genannten Pakete schon inklusive, ebenso gibt es eine VISA im exklusiven Design. Kostet dann 14,90 Euro pro Monat.

Die Kunden, die bereits ein Girokonto von Comdirect nutzen, werden ab sofort über die Umstellung informiert. Ihnen wird die neue Bankkarte automatisch in den kommenden Wochen zugestellt. Die neuen Bedingungen gelten für alle Bestandskunden ab dem 1. Mai 2021. Gleiches gilt für Kunden, die o2 Banking nutzen oder über ein HSV Fan-Konto oder BVB-Fan-Konto verfügen.

Alle Konditionen und weiterführende Informationen könnt ihr auf dieser Webseite einsehen.