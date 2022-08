Moft Flash Wallet für MagSafe-iPhones ergänzt praktische Standfunktion

Das iPhone Leder Wallet von Apple kommt bei mir hin und wieder zum Einsatz, zum Beispiel wenn ich ins Stadion gehe und nur ein paar Karten benötige. Mit 65 Euro ist das Wallet nicht günstig, bietet aber eine Wo ist? Anbindung. Ein ähnliches Produkt gibt es jetzt von Moft, namentlich das Moft Flash Wallet (Amazon-Link).

Das Moft Flash Wallet wird ebenfalls per MagSafe auf die Rückseite des iPhones geheftet und bietet Platz für lediglich zwei wichtige Karten. Die Besonderheit hier: Das Wallet kann man aufklappen und so das iPhone aufstellen. Das funktioniert sowohl im Hoch- als auch Querformat. Wer unterwegs zum Beispiel einen Film schauen möchte, muss sein iPhone nicht in der Hand halten.

Gefertigt ist das Wallet aus veganem Leder und wird in den Farben Hellblau, Schwarz, Gelb und Dunkelblau gefertigt. Hierzulande ist im Moment nur die hellblaue Variante für 34,99 Euro verfügbar.

MOFT Leder Wallet Ständer mit MagSafe, Kompatibel mit iPhone 13 13 Pro 13 Pro Max 12 12 Pro 12 Pro... Sichere Magnetbefestigung: Seine Ausrichtungsmagnete und ein vertikaler Magnet sorgen dafür, dass die Brieftasche einrastet und nicht in der Hand...

Schmale 2-Karten-Geldbörse: Ein kompaktes Kartenetui mit vollständiger Abdeckung bietet Platz für 2 wichtige Karten und verfügt über ein...

Derzeit noch nicht verfügbar