MyPostcard verschenkt 500.000 Postkarten zu Ostern

Pünktlich zu Ostern startet bei MyPostcard die nächste Aktion. Insgesamt werden in Zusammenarbeit mit ZusammenGegenCorona 500.000 Postkarten verschenkt. Jeder Nutzer darf bis zu 3 Karten komplett kostenlos versenden.

In der App stehen über 100 Motive zur Auswahl bereit, die auch mit eigenen Fotos personalisiert werden können. Die Aktion ist (noch) nicht auf der Startseite zu finden – folgt der Anleitung und ihr könnt schon jetzt gratis versenden.

Oliver Kray, Geschäftsführer von MyPostcard:

Es ist uns nach wie vor ein wichtiges Anliegen, den Menschen in diesen schwierigen Zeiten etwas zurückzugeben und sie zum Durchhalten zu motivieren. Daher verschenken wir 500 Tausend persönliche Postkarten Grüße – um trotz Distanz in diesem Frühling verbunden zu sein mit den Menschen, die einem so wichtig sind.