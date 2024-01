Nächste Generation der Apple-Chip-Technologie soll 2025 in Produktion gehen

TSMC, der weltweit größte Auftragsproduzent für Halbleiter, will im kommenden Jahr die Produktion seiner 2nm-Chips starten, die dann in Apples künftigen iPhones und Co. zum Einsatz kommen sollen. Frühestens im April diesen Jahres sollen erste Fertigungsanlagen installiert werden.

Apple nutzt die aktuelle 3nm-Technologie von TSMC als erstes Unternehmen für seinen A17-Pro-Chip, der im iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verbaut ist. Dass Apple die neuen 2nm-Chip-Technologie dann auch in seinen künftigen iPhones nutzen werde, liegt darum nahe. Da TSMC 2025 mit der Produktion dieser neuen Technologie beginnen will, könnten die 2nm-Chips schon bald in den entsprechenden Geräten verbaut werden.

Wie die Financial Times berichtetet, habe TSMC Apple bereits entsprechende Prototypen der 2nm-Chips vorgeführt. Apple arbeite eng mit TSMC zusammen, um die Chips zu entwickeln und zu implementieren, heißt es. Die neuen 2nm-Chips sollen im Gegensatz zu der 3nm-Version in Bezug auf Transistordichte, Leistung und Effizienz noch überbieten.

Planungen für 1,4-nm-Chips laufen

MacRumors berichtete darüber hinaus unter Berufung auf DigiTimes, dass TSMC zusätzlich bereits prüfe, welche seiner Anlagen den noch fortschrittlicheren 1,4-nm-Chip produzieren werde. Dieser ist für 2027 geplant. Im vierten Quartal 2023 hatte das Unternehmen mit der Massenproduktion des 3nm-Chips begonnen, der voraussichtlich später in diesem Jahr in weiteren Apple-Geräten zum Einsatz kommen wird.