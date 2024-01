Twinkly Candies: Lichterkette mit USB-C für 33 Euro

In der Weihnachtszeit haben wir euch die Twinkly Candies ausführlich vorgestellt, unser Video findet ihr etwas weiter unten noch einmal. Auch wenn Weihnachten mittlerweile vorbei ist – die schick gestalteten Lichterketten können durchaus auch in anderen Jahreszeiten verwendet werden. Falls ihr jetzt zuschlagen wollt, bekommt ihr eines der 16 verschiedenen Modelle heute bei MediaMarkt günstiger.

Verkauft wird die Twinkly Candies Lichterkette im Perlen-Design mit einer Länge von 6 Meter und 100 LEDs für nur 33 Euro (zum Angebot). Die Versandkosten in Höhe von 2,99 Euro könnt ihr euch sparen, wenn ihr die Bestellung in einem MediaMarkt in eurer Nähe abholt.

Besonders spannend: Die Stromversorgung der Twinkly Candies erfolgt via USB-C. So lässt sich die Lichterkette flexibel installieren und sogar über mehrere Tage hinweg an einer Powerbank betreiben. Wir haben so beispielsweise den Kinderwagen unserer kleinen Tochter für den St. Martins Umzug aufgemotzt. Unterwegs können vorgefertigte Szenen über einen kleinen Knopf durchgeschaltet werden.

Die 100 LEDs lassen sich im heimischen WLAN ins Smart Home einbinden, auch HomeKit wird unterstützt. Alle Funktionen, unter anderem auch die Ansteuerung von jeder einzelnen LED, gibt es wie üblich nur in der Hersteller-App. Hier stehen auch zahlreiche Animationen zur Verfügung, die nach Lust und Laune angepasst oder selbst erstellt werden können.

Sollte euch das Perlen-Design gefallen, könnt ihr noch für einen begrenzten Zeitraum bei MediaMarkt zuschlagen. Im Partner-Shop von Saturn sind die Twinkly Candies für 33 Euro bereits ausverkauft.