Netatmo bietet zwei neue Netz-Adapter für seine smarte Videotürklingel

Aktuell nutze ich bei mir zuhause noch die alte Google Nest Videotürklingel, allerdings schaue ich schon etwas neidisch in Richtung Netatmo. Immerhin funktioniert deren smarte Videotürklingel mit HomeKit und kommt zudem ohne Abonnement aus, außerdem werden die Aufzeichnungen lokal auf einer MicroSD-Karte gespeichert.

Mit zwei neuen Adaptern macht Netatmo die Installation der smarten Videotürklingel jetzt noch einfacher und flexibler. Über den Online-Shop des Unternehmens erhält man die Türklingel jetzt auch mit einem Netzadapter oder einem Einbauadapter. Dazu lässt uns der Hersteller folgendes wissen:

Den Netzadapter schließt man an eine normale Innensteckdose an. Hierfür ist es notwendig, ein Loch in die Wand zu bohren, um das dazugehörige Kabel hindurchzuführen. Beim Einbauadapter benötigt man handwerkliche Fertigkeiten oder man holt sich Unterstützung von einer Fachperson, da der Adapter in der Wand installiert und mit dem Stromnetz verbunden werden muss. Mit diesen beiden Adaptern lässt sich die Smarte Videotürklingel auch ohne Gong verwenden.